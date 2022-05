Castellabate è Bandiera Blu per la ventiquattresima volta

1 minuto per la lettura

CASTELLABATE – Questa mattina il Comune di Castellabate si è riconfermato Bandiera Blu anche nel 2022. Si tratta del riconoscimento che la FEE, Foundation for Environmental Education, assegna ai litorali per la bellezza e la limpidezza delle loro acque con l’obiettivo di renderli ancor più promotori di un turismo sostenibile. E anche quest’anno la splendida località del Cilento – dove è stato girato il film “Benvenuti al Sud” – è stata inserita tra le migliori spiagge d’Italia.

“Questa mattina – dichiara il sindaco Marco Rizzo – abbiamo partecipato alla conferenza per l’assegnazione delle Bandiere Blu 2022. Castellabate ha ottenuto la sua ventiquattresima Bandiera Blu. Oggi sono particolarmente fiero della bellezza del nostro litorale premiato anche in questa occasione. Pertanto, un ringraziamento particolare va ai referenti comunali che si sono occupati di questa iniziativa con grande entusiasmo e sinergia. Il lavoro di squadra premia sempre, per questo è nostra ferma intenzione continuare a promuovere turisticamente le bellezze del nostro territorio preservandole e custodendole sempre più”.

“Dobbiamo essere orgogliosi delle bellezze in cui abbiamo la fortuna di vivere – aggiunge il consigliere al Demanio Dalila Russo – ed è nostro il dovere di tutelarle. Questo riconoscimento prestigioso, renderà più consapevoli noi cittadini del valore di ciò che ci circonda e ci consentirà di rispettare e curare maggiormente i nostri litorali. Grazie alla sinergia tra amministrazione e cittadinanza sarà possibile porre in essere delle azioni mirate alla promozione di un turismo più sostenibile”.