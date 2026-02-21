Terremoto a Salerno, scossa di magnitudo 4.5 a 319 km di profondità da Montecorice

1 minuto per la lettura

Terremoto di magnitudo 4.5 a Montecorice in provincia di Salerno: la grande profondità di 319 chilometri ha evitato danni a persone o cose.

MONTECORICE (SALERNO) – Una forte scossa di terremoto ha svegliato, o quanto meno allertato, la provincia di Salerno nel cuore della notte. Il sisma, di magnitudo 4.5, è stato registrato oggi, 22 febbraio 2026, alle ore 1:28, con epicentro localizzato nel comune di Montecorice, perla della costa cilentana. Secondo i dati ufficiali forniti dalla Sala Sismica dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) di Roma, l’evento ha avuto caratteristiche peculiari che ne hanno limitato gli effetti distruttivi.

L’ipocentro, ovvero il punto esatto in cui si è sprigionata l’energia nel sottosuolo, è stato localizzato a una profondità di 319 chilometri. Si è trattato, dunque, di un terremoto molto profondo. Questa caratteristica tecnica fa sì che le onde sismiche arrivino in superficie molto attenuate. Estendendo così l’area di percezione ma riducendo drasticamente il rischio di crolli o lesioni strutturali.

TERREMOTO A SALERNO NESSUN DANNO A PERSONE O COSE

Nonostante la magnitudo significativa, che in caso di sisma superficiale avrebbe potuto causare danni ingenti, la situazione sul territorio è rimasta sotto controllo. Dalle prime ricognizioni effettuate dalle autorità locali e dalla Protezione Civile, non si hanno notizie di danni a persone o cose.