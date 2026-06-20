Castellabate, l’Isola di Licosa diventa un francobollo di Poste Italiane

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L’Isola di Licosa entra nell’élite delle meraviglie paesaggistiche italiane e diventa protagonista di un francobollo emesso da Poste Italiane, nell’ambito della serie tematica “Il Patrimonio naturale e paesaggistico” – Serie Turistica dedicata alle Isole Minori.

CATELLABATE (SALERNO) – Un frammento di Mediterraneo sospeso tra mito e biodiversità entra ufficialmente nell’iconografia della filatelia italiana. L’Isola di Licosa sarà infatti protagonista di un nuovo francobollo emesso nell’ambito della serie tematica “Il Patrimonio naturale e paesaggistico”, dedicata alle Isole Minori, promossa dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e realizzata da Poste Italiane.

Castellabate, l’Isola di Licosa diventa un francobollo ufficiale di Poste Italiane

L’iniziativa rientra in una più ampia emissione che celebra alcune tra le più iconiche isole del patrimonio nazionale: Montecristo, Ventotene, Licosa, le Isole Tremiti, Lampedusa, Caprera e Murano. Un mosaico di luoghi simbolo che raccontano la complessità e la ricchezza del paesaggio italiano, tra natura incontaminata, storia e identità culturale. Tasselli di un patrimonio diffuso che, attraverso la filatelia, diventa racconto collettivo e memoria condivisa.

Per il territorio si tratta di un riconoscimento di forte valore simbolico. L’Isola di Licosa, infatti, rappresenta uno dei punti più suggestivi della costa di Castellabate, cuore pulsante del Cilento e del suo ecosistema unico, tutelato all’interno del patrimonio ambientale del Cilento. Un luogo che unisce paesaggio marino, memoria storica e biodiversità, da sempre considerato uno dei simboli identitari del Sud Italia. Il francobollo, atteso nelle prossime settimane, sarà presentato ufficialmente a Castellabate nel corso di un evento pubblico. Un’occasione che si preannuncia come una vera celebrazione del territorio e della sua vocazione alla tutela ambientale e alla valorizzazione culturale.

«Accogliamo con grande soddisfazione questa notizia perché rappresenta un riconoscimento di straordinario prestigio per la nostra comunità», ha dichiarato il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo. «La scelta del ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Poste Italiane di dedicare un francobollo all’Isola di Licosa significa riconoscere il valore universale di un luogo che da sempre incanta visitatori, studiosi e amanti della natura. È un omaggio alla sua bellezza, alla sua storia millenaria e all’impegno che ogni giorno mettiamo nella tutela e nella valorizzazione del nostro patrimonio ambientale».

Un sigillo filatelico, dunque, che non racconta solo un luogo, ma rafforza un’identità: quella di un territorio che dal cuore del Cilento continua a parlare al mondo attraverso la forza della sua bellezza.