Castellabate, completata la messa in sicurezza del costone a Pozzillo

2 minuti per la lettura

Castellabate, completati i lavori di messa in sicurezza del costone a Pozzillo: l’area si trasforma tra sicurezza e riqualificazione.

CASTELLABATE (SALERNO) – Un intervento atteso da anni, una criticità storica finalmente superata e un affaccio panoramico restituito alla collettività in condizioni di piena sicurezza. A Castellabate si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso in località Pozzillo, nella frazione di San Marco, segnando un passaggio decisivo per la tutela del territorio e la valorizzazione del fronte costiero e del patrimonio paesaggistico. Un intervento che integra prevenzione del rischio idrogeologico e sviluppo turistico sostenibile, restituendo piena fruibilità a un’area strategica del litorale.

Castellabate, completati i lavori di messa in sicurezza del costone a Pozzillo

L’opera, finanziata con fondi del PNRR per un importo complessivo di 1 milione e 750 mila euro, ha permesso di affrontare in modo strutturale il rischio di dissesto idrogeologico che per anni ha rappresentato una criticità per l’area. Un intervento complesso di ingegneria specializzata ha interessato il consolidamento del costone, il rafforzamento della massa rocciosa e l’installazione di sistemi di protezione avanzati, con l’obiettivo di garantire stabilità e sicurezza nel lungo periodo.

Un’opera di rigenerazione urbana

Ma non solo sicurezza. Il progetto si è trasformato in una vera operazione di rigenerazione urbana. L’intero affaccio panoramico è stato oggetto di una profonda riqualificazione, con la realizzazione di un percorso più accessibile e pienamente fruibile, pensato per cittadini e visitatori. Contestualmente, l’intervento ha previsto la creazione di nuove aree di sosta e il rifacimento del manto stradale di Corso De Angelis, con un significativo miglioramento della viabilità, in particolare nei periodi di maggiore afflusso turistico.

«Con la conclusione di questo intervento consegniamo alla comunità un’opera di grande valore sotto il profilo della sicurezza e della valorizzazione del territorio. Abbiamo risolto una criticità che per anni ha destato preoccupazione, trasformando un’area delicata in uno spazio sicuro, decoroso e pienamente fruibile», ha dichiarato il sindaco di Castellabate Marco Rizzo.

Sulla stessa linea l’assessore ai Lavori Pubblici Nicoletta Guariglia, che ha sottolineato il valore strategico dell’intervento: «Oggi possiamo dire di aver restituito alla collettività un luogo completamente riqualificato, dove sicurezza e valorizzazione del paesaggio convivono in perfetto equilibrio. Abbiamo migliorato la mobilità, la fruibilità dell’area e l’immagine di uno degli scorci più suggestivi della nostra costa».