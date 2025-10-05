“Choco Italia in tour” a Castellabate dal 17 al 19 ottobre

2 minuti per la lettura

“Choco Italia in Tour”: dal 17 al 19 ottobre, dalle 10 del mattino fino a tarda sera, torna la fiera del cioccolato artigianale e delle specialità dolciarie d’Italia.

CASTELLABATE (SALERNO) – Quando l’autunno bussa alle porte, Castellabate risponde con profumi irresistibili e colori che fanno venire l’acquolina in bocca. L’aroma irresistibile del cacao torna a diffondersi nel cuore di Santa Maria. Dopo il successo dello scorso anno, “Choco Italia in Tour” fa nuovamente tappa nella suggestiva Piazza Lucia, trasformandola in una golosa passerella di cioccolato artigianale e specialità dolciarie provenienti da ogni angolo d’Italia.

Dal 17 al 19 ottobre, dalle 10 del mattino fino a tarda sera, i maestri cioccolatieri racconteranno al pubblico tutta la magia che si cela dietro una tavoletta di cioccolato: dalla selezione delle fave di cacao alla lavorazione artigianale, fino alla creazione dei più pregiati capolavori di dolcezza. L’ingresso sarà libero, per un weekend all’insegna del gusto, dell’arte e della convivialità per una vera e propria festa dei sensi.

A Castellabate torna la magia del cioccolato

“Choco Italia in Tour” è una festa sensoriale che invita a scoprire Castellabate in tutte le sue sfumature: tra scorci da cartolina, sapori autentici e la gioia contagiosa di una comunità che ama celebrare l’eccellenza del Made in Italy. Non mancheranno i laboratori esperienziali e le attività per famiglie: i più piccoli potranno diventare cioccolatieri per un giorno, indossare grembiule e cappello da chef e mettere le mani in pasta per creare la propria tavoletta personalizzata. Un’occasione per scoprire, imparare e soprattutto assaporare.

«Il calendario di eventi lungo tutto l’anno prosegue a Castellabate. Nel weekend di ottobre apriamo le porte all’arte del cioccolato e a tantissime attività che coinvolgeranno il pubblico presente. Un’iniziativa che già nella precedente edizione ha riempito il nostro borgo di turisti, destagionalizzando e contribuendo alla crescita del territorio», sottolinea il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

Soddisfatta anche l’assessore al Commercio, Nicoletta Guariglia, che aggiunge: «Siamo davvero entusiasti di poter replicare questa manifestazione che unisce gusto, tradizione e cultura. Un evento di qualità su cui puntiamo per mantenere Castellabate sempre viva e che siamo certi possa rappresentare anche una ricaduta positiva sul territorio».

A Castellabate “Choco Italia in tour” dal 17 al 19 ottobre

Tre giorni di pura dolcezza, tra profumi inebrianti, creazioni artistiche e delizie regionali da scoprire e degustare. Un appuntamento imperdibile per chi ama il cioccolato, la tradizione e l’atmosfera accogliente di un borgo che continua a celebrare la bellezza e il sapore dell’Italia autentica.