2 minuti per la lettura

Campania, scatta lo stop al lavoro sotto il sole cocente: vietate le attività all’aperto dalle 12.30 alle 16. Maggiore tutela per i lavoratori agricoli, edili e affini; sanzioni per chi non rispetta il divieto ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale.

Con l’arrivo delle ondate di calore estive e il crescente rischio per la salute dei lavoratori esposti al sole, la Regione Campania corre ai ripari. Il presidente Vincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza che impone, su tutto il territorio regionale, il divieto di svolgimento di attività lavorative nei settori agricolo, edile e affini nelle ore più calde della giornata: dalle 12.30 alle 16. Una misura necessaria per fronteggiare l’emergenza climatica e garantire la sicurezza di migliaia di operai e braccianti impiegati in mansioni all’aperto, spesso esposti a temperature estreme e rischi concreti di colpi di calore.

Campania, scatta lo stop al lavoro sotto il sole nelle ore più calde

Il provvedimento si applica nei giorni e nelle aree segnalate dalla mappa del rischio pubblicata sul sito Worklimate, uno strumento dinamico che individua con precisione i territori a maggiore esposizione termica. Fanno eccezione le attività legate a servizi pubblici essenziali o a ragioni di pubblica utilità: in questi casi, i datori di lavoro dovranno comunque adottare misure organizzative che tutelino la salute del personale, assicurando al contempo i livelli minimi delle prestazioni.

Per chi trasgredisce l’ordinanza, le conseguenze non sono solo amministrative: l’inosservanza è punita ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, che prevede l’arresto fino a tre mesi o un’ammenda.

Una risposta concreta al cambiamento climatico

L’ordinanza regionale non è solo un atto amministrativo, ma anche un segnale forte: la crisi climatica è ormai una realtà che incide direttamente sulla vita e sul lavoro quotidiano. La tutela della salute dei lavoratori – spesso tra i più fragili e meno protetti – diventa una priorità politica e sociale.