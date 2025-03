Campania Teatro Festival: al via la 18ª edizione dal 13 giugno al 13 luglio

2 minuti per la lettura

Campania Teatro Festival: al via la 18ª edizione con un programma ricco di appuntamenti dal 13 giugno al 13 luglio: 150 spettacoli, di cui 68 debutti assoluti.

Il Campania Teatro Festival torna per la sua 18ª edizione con un programma ricco di appuntamenti: 150 spettacoli, di cui 68 debutti assoluti, che animeranno la Regione dal 13 giugno al 13 luglio. La rassegna, diretta da Ruggero Cappuccio e finanziata con 4 milioni di euro dalla Regione Campania, si conferma come uno degli appuntamenti culturali più rilevanti d’Italia.

L’evento si estenderà su tutto il territorio regionale, coinvolgendo luoghi di straordinario valore storico e artistico, con il Palazzo Reale di Napoli come cuore pulsante. Otto teatri napoletani, spazi all’aperto e siti monumentali faranno da palcoscenico a un festival multidisciplinare, che abbraccia teatro, musica, danza, cinema, letteratura e arti visive.

Campania Teatro Festival: l’arte come messaggio di pace

Il tema del festival, “Battiti per la pace”, vuole sottolineare il ruolo sociale dell’arte in un anno segnato dai conflitti globali. Il teatro diventa così un luogo di riflessione e condivisione, dimostrando ancora una volta il suo valore come strumento di resistenza culturale.

Un festival dal respiro internazionale

Undici eventi di caratura mondiale impreziosiscono il cartellone. Il 15 giugno, il Teatro Mercadante ospiterà “Lapis Lazuli” dell’artista greco Euripides Laskaridis, mentre il 21 e 22 giugno il Teatro Verdi di Salerno accoglierà “Works and Days” del collettivo teatrale fiammingo FC Bergman. Il 24 e 25 giugno, il Politeama di Napoli sarà invece il palcoscenico di “Titizé”, spettacolo del regista e coreografo svizzero Daniele Finzi Pasca.

Campania Teatro Festival: prosa e grandi omaggi alla cultura napoletana

Ben 41 spettacoli di prosa, di cui 31 in prima assoluta, animeranno il festival. Da segnalare la rappresentazione dell’”Edipo Re” diretto da Luca De Fusco l’8 e 9 luglio a Villa Campolieto di Ercolano. Un evento imperdibile è poi “Napule è milionaria”, spettacolo-concerto che fonde l’eredità culturale di Eduardo De Filippo e Pino Daniele, in scena il 22 giugno al Mercadante.

Cinema, musica e arte a Palazzo Reale

La sezione cinema, curata dalla Film Commission Campania, proporrà sette film e diversi docufilm, mentre il Cortile delle Carrozze di Palazzo Reale ospiterà otto concerti, incluso quello d’apertura con Elisabetta Serio e Sarah Jane Morris.