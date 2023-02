Terremoto, ritrovato il corpo di Angelo Zen l’italiano disperso in Turchia

1 minuto per la lettura

Ritrovato in Turchia il corpo di Angelo Zen, imprenditore italiano disperso durante il terremoto che ha devastato Siria e Turchia

ROMA – «Purtroppo è stato ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen. Abbiamo già provveduto a informare la famiglia e attraverso la nostra ambasciata in Turchia ad avviare le procedure di rientro della salma in Italia. Mi stringo al dolore dei suoi cari».

Così, su Twitter, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in merito all’imprenditore italiano di cui non si avevano più notizie dopo il terremoto in Turchia e Siria.

A trovare il corpo senza vita di Angelo Zen a Kahramanmaras sono stati vigili del fuoco e guardia di finanza italiani che da tre giorni stavano effettuando ricerche nell’hotel che lo ospitava. I soccorritori hanno individuato il corpo attraverso le planimetrie della camera da letto. Il recupero è avvenuto alle 17 ora italiana ed è stato effettuato poi dalle squadre Usar turche.

Ad effettuare il riconoscimento è stato il personale di polizia, carabinieri e ambasciata italiana ad Ankara e unità di crisi della Farnesina.

TERREMOT, TROVATO MORTO ANGELO ZEN, ITALIANO DISPERSO IN TURCHIA, IL CORDOGLIO DI MATTARELLA E MELONI

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, appresa la triste notizia del ritrovamento a Kahramanmaras del corpo dell’imprenditore Angelo Zen, vittima del terremoto in Turchia, esprime sentimenti di cordoglio e di solidarietà alla famiglia.

«La notizia del ritrovamento del corpo senza vita dell’imprenditore veneto Angelo Zen, rimasto ucciso nel terremoto che ha sconvolto Turchia e Siria, ci riempie di tristezza. A nome del Governo esprimo le mie più profonde condoglianze e la mia vicinanza alla famiglia». Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni