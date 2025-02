Papa Francesco: «Grazie per le preghiere che ho ricevuto da tutto il mondo»

2 minuti per la lettura

Papa Francesco ha riposato durante la notte trascorsa tranquilla, nella mattinata ha anche pubblicato su X due post con i ringraziamenti al mondo per le preghiere ricevute

ROMA – “La notte è trascorsa tranquilla e il Papa ha riposato”. Lo si legge in una nota della Santa Sede sulle condizioni di salute di Papa Francesco. Il Pontefice è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in prognosi riservata e dove è ricoverato da venerdì 14 febbraio per una polmonite bilaterale. Nel tardo pomeriggio è atteso un nuovo bollettino medico. Comunque, secondo fonti vaticane anche stamane, 23 febbraio 2025, il Pontefice viene aiutato con ossigeno ad alti flussi dopo la crisi respiratoria di ieri. Proseguono anche gli accertamenti clinici e diagnostici.

A rassicurare il popolo di fedeli raccolto in preghiera, però, ci pensa lo stesso Pontefice. Tramite il proprio account su X Papa Francesco si è rivolto a tutti per ringraziare per le preghiere ricevute. «In questi giorni mi sono giunti tanti messaggi di affetto e mi hanno particolarmente colpito le lettere e i disegni dei bambini. Grazie per questa vicinanza e per le preghiere di conforto che ho ricevuto da tutto il mondo».

In un secondo post, poi, rivolgendosi ai Diaconi che oggi hanno celebrato il loro Giubileo, il Pontefice ha esortato a «continuare con gioia il vostro apostolato e, come ci suggerisce il Vangelo di oggi, ad essere segno di amore che abbraccia tutti, che trasforma il male in bene e genera un mondo fraterno. Non abbiate paura di rischiare l’amore», ha concluso.

Papa Francesco nel testo preparato per l’Angelus di questa VII Domenica del Tempo Ordinario letto a conclusione della Santa Messa in occasione del Giubileo dei Diaconi aveva poi anche dato maggiori dettagli. «Proseguo fiducioso il ricovero al Policlinico Gemelli, portando avanti le cure necessarie; e anche il riposo fa parte della terapia! Ringrazio di cuore i medici e gli operatori sanitari di questo Ospedale per l’attenzione che mi stanno dimostrando e per la dedizione con cui svolgono il loro servizio tra le persone malate».