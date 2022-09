1 minuto per la lettura

Adesso che è successo quello che gli è successo – come Totò, cerca casa – non si può mettere in croce Luigi Di Maio. Ma quelli che lo hanno indotto alla scissione, i famosi strateghi dell’Agenda Draghi, i reclutatori di responsabili alla Tabacci – e così buona parte del deep state italiano – una riflessione dovrebbero farla. Mettersi una mano sulla coscienza e avere consapevolezza di quanto può il loro ingegno. Avevano trovato l’asso di coppe ma senza vedere arrivare la briscola a spada.