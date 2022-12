1 minuto per la lettura

Come qualche Natale fa era tutto un pullulare di dozzinali Babbi Natale scalatori – se ne vedevano ovunque, penzoloni da terrazze e balconi – così adesso sbucano, ma sono elegantissimi, gli assai natalizi soldatini dello Schiaccianoci. Eleganti e sognanti sono questi pupazzoni. Oltretutto realizzati in legno pregiato, scelti per adornare gli addobbi di abitazioni private e negozi. E però un timore fa capolino: cosa succederà quando i custodi dell’ideologicamente corretto russofobo si renderanno conto del rimando obbligato? Non vorremmo suggerire censure ma, insomma, gli ingredienti ci sono tutti: Lo Schiaccianoci, e cioè Pyotr Ilyich Tchaikovsky, nonché autore di Overture 1812, la sinfonia dove sembra vincere la Marsigliese ma – con le campane del Cremlino – arriva l’Inno dello Zar, finisce liberté, égalité e fraternité e l’Orso Russo si mangia Napoleone.