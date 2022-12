Pregliasco e lo starnuto di Totò

1 minuto per la lettura

Il famoso Fabrizio Pregliasco, dottore in virologia, s’è dunque raccomandato di far sapere la sua: “No a cena di Natale se raffreddati”. Essendo inguaribili nostalgici, offriamo a corredo di questa perla un preciso fotogramma, una suggestione – insomma – un’immagine. Quella di Totò quando, sul principiare di uno starnuto, chiede la collaborazione di chiunque sia a lui vicino – da uno si fa tenere la fronte, da un altro il cappello, da un altro ancora il fazzoletto… – per poi concludere, dopo reiterati tentativi, con un’esclamazione tutta di delusione: “è abortito!”. E così è il procurato allarme del famoso Pregliasco. Uno starnuto sfiatato.