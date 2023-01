1 minuto per la lettura

Roma capitale europea dell’antiriciclaggio. Detta così già fa ridere. Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, scrive al governo per sollecitare la candidatura della capitale d’Italia con l’Unione europea in vista del 2023. Tra gli spicci ci sarebbero anche le scadenze per Giubileo ed Expo 2030 ma questa di impegnarsi sull’antiriciclaggio sembra rientrare tra le eccentricità di “strano ma vero” o – vista la tragedia di una città in ginocchio – una variante aggiornata di Maria Antonietta in versione Pd: al popolo manca il pane e quello pensa di dargli brioche.