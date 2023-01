Il Faust di Benedetto XVI e i 98 colpi di cannone dello zar

1 minuto per la lettura

Natangelo, superbo vignettista de Il Fatto Quotidiano – con la sua solita eleganza – ne ha fatta una delle sue. Ha immaginato l’Aldilà di Benedetto XVI all’Inferno con tanto di tonante monito del Creatore: “Così impari a dimetterti”. Sottovoce il Pontefice rintuzza: “Che permaloso”. E il Diavolo, rassegnato, commenta: “Ah, non dirlo a me…”. Un piccolo capolavoro, la vignetta. Con due potenti riferimenti: la Divina Commedia, ovviamente, e poi il Faust di Goethe. Di certo il miglior modo, questo di Mario Natangelo, per onorare Joseph Ratzinger il cui martirio è pari a quello di un altro grande sovrano che ebbe a patire il contrappasso in terra. Quel Nicola II, zar di tutte le Russie, il cui ricordo – ogni anno, pur beatificato – consta di 98 colpi di cannone. Due in meno secondo il rigoroso cerimoniale del Cremlino. Un modo elegante e formale per dire: “Così impari ad abdicare”.