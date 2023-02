Salari e indignazione

1 minuto per la lettura

Inaudito e vergognoso che gli insegnanti siano sottopagati. I professori italiani sono i peggio retribuiti in tutta Europa e bene fa il direttore del Corriere della Sera – Luciano Fontana – a rimproverare i politici e i sindacati che non se lo pongono il problema del salario dei docenti. Fa benissimo e siamo certi che con lo stesso fervore, magari già settimana prossima, rispondendo a un lettore, chiederà alla propria casta di provvedere al salario dei giornalisti non assunti pagati 30 euro al pezzo.