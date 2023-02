1 minuto per la lettura

Non si capisce se tra Fedez e Chiara Ferragni c’è un che di litigarello dopo il bacio non binario di lui a Rosa Chemical a Sanremo. Autorevoli cronache segnalano il silenzio social della coppia, le mosse delle loro guardie del corpo, i sorrisi sempre più stiracchiati e – appunto – ci s’interroga se non sia tutta una strategia in vista della messa in onda de “I Ferragnez”, seconda serie. Praticamente altro non sarebbe che un aggiornamento della nobile sceneggiata – issa, isso e ‘o malamente – ma nel caso in specie incombe un’altra variante: quella di Totti e Ilary. Ma con i plug-in di Rosa Chemical in luogo dei Rolex.