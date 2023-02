1 minuto per la lettura

La Quaresima green, ovvero il digiuno del gas in luogo di quello del cibo – come sollecitato da chissà chi nella Chiesa cattolica – ha una chiara ispirazione, Greta, e non certo il senso profondo della trascendenza. Senza voler a questo punto mettere i piedi sul piatto altrui – in attesa del munifico santo Ramadan – una cosa da dire comunque c’è ed è che tutto è stato ampiamente previsto. E tutto in virtù di letteratura. Non è solo George Orwell, visto quello che abbiamo visto sotto regime emergenziale, ad averla azzeccata con il suo “1984”. Anche Vladimir Sergeevic Solov’ëv – in tema di desacralizzazione – ci ha preso in pieno. Siamo nel bel pieno di una “narrazione”: il Racconto dell’Anticristo.