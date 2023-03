La Card di Buttafuoco Filmare chi ruba è autodifesa

1 minuto per la lettura

Filmare chi ruba non si può. Ma filmare chi ruba, come spiega Bonifacio Castellane, è autodifesa. Solo che per gli ottimati della Ztl – quelli che manco per sbaglio salgono su un autobus – non si può né filmare e nemmanco difendersi. Rubare, per i diversamente nomadi, è un lavoro. Sono poi tutelati dalla cultura woke e non c’è verso per uscirsene da questa discussione quando avendo il privilegio di poter chiedere direttamente al Boni la sua valutazione su una situazione ben precisa – impedire fisicamente ai diversamente nomadi di derubare dei pendolari è politicamente deplorevole? – la risposta “sei un violento!” non può che essere dissimulata nei paradossi di Zenone, più precisamente nel primo: “Non si può giungere all’impedire uno scippo senza prima aver raggiunto la metà di esso, ma prima di raggiungerlo si dovrà raggiungere la metà della metà e così all’infinito senza mai iniziare la corsa”.