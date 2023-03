La Card di Buttafuoco La giornata particolare di Draghi

1 minuto per la lettura

La giornata particolare di Mario Draghi è stata, dunque, quella trascorsa con la Comunità di Sant’Egidio a Roma – presso la Città Ecosolidale – per donare scarpe e vestiti usati. Non è la prima volta che l’ex premier fa beneficenza in incognito, questa volta s’è saputo e comunque gli fa senz’altro onore, solo che nella patria di Niccolò Machiavelli piace ricordare come quest’ultimo – il superbo autore de Il Principe – sovente era raccolto ben più che ubriaco e sazio di ogni crapula giusto a magnificare la grandezza della politica giammai corrotta dalla bontà.