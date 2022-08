1 minuto per la lettura

Noi vogliamo il Berlusconi in purezza. E vi spieghiamo perché. In questa giostra elettorale c’è la sinistra che non lavora per sé stessa ma a un altro governo Draghi. Il centro, manco a dirlo, ha come programma l’agenda Draghi. Il centro del centro destra, ovvero i cespuglietti che vanno da Toti e Lupi, si definiscono più draghiani di Draghi.

In tutto questo non si sa cosa farà Silvio Berlusconi, nel senso che “se lo fanno ragionare” – come segnalano i giornaloni – finirà che non andrà a votare neppure lui. Ma noi vogliamo il Berlusconi in purezza, quello dalla dimensione metafisica altrimenti detta “‘o patrone è uscito pazzo!”. Quello che quando parla, la dice diretta e senza freni – a dispetto di chi vuol farlo ragionare – e dice la verità: “Se continua così, con l’agenda Draghi, senza il gas di cui abbiamo bisogno ci ritroveremo già in autunno col cappotto in casa e con la candela in mano”.