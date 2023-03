1 minuto per la lettura

Ventisei anni di carcere per Rolando Alvarez, vescovo in Nicaragua. Notizie di deportazioni di sacerdoti e seminaristi – e chissà cos’altro – come non si sentivano dai tempi della Spagna repubblicana. Le autorità di Managua hanno anche vietato la celebrazione della Quaresima e le processioni per la Settimana Santa. A questo punto è certo che l’intero Occidente teocon, neocon e lib si muoverà come un sol uomo. E chissà come si faranno sentire le famose radici cristiane della Ue. Chissà.