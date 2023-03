1 minuto per la lettura

Scià matt nella lingua farsi è Scacco Matto. Il linguaggio non è mai innocente ed ecco che il gioco prende possesso della vita e della storia. Dante fa proprio il gioco degli Scacchi con l’incendio che segue ogni scintilla. L’algebra fa proprio il gioco degli Scacchi con l’algoritmo. E così la geopolitica, col Grande Gioco, fa propria la progressione geometrica sullo scacchiere internazionale e lo Scacco matto si profila nel frattempo che la mente dell’uno e dell’altro esercito muove pedine, pezzi e sovranità. La prosecuzione degli scacchi in una precisa carta geografica, ecco cos’è la guerra, come oggi tra Nato e Russia dove ogni casella rimanda a un’altra casella e il combattimento ci vede tutti – tutti noi – pedine e pezzi della stessa scacchiera.