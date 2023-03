1 minuto per la lettura

L’accordo Teheran-Ryad è un colpo di scena totale e la Cina che ne ha curato la regia, avvicinando la Persia e i Sauditi si assicura un ricco bottino, tutto di ritrovata pace e di sapienza diplomatica. Ed è sempre Pechino, in queste giornate, a triangolare con Mosca e Kiev in vista di un game over nel Grande Gioco. Senza dire cosa sta facendo il Celeste Impero in Africa, industrializzandola perfino, senza portarvi una sola base militare. La Pax cinese, insomma, già si profila e la meta delle mete di Xi Jinping affinché trionfi l’armonia anche in Italia è in un doppio sforzo: scongiurare qualunque dissidio post-Sanremo tra Chiara Ferragni e Fedez e mediare tra Francesco Totti e Ilary Balsi. Ogni pezzo di mondo ha la sua storia e dunque, per quel che ci compete, una Rolex Pax per la China Pax.