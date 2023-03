1 minuto per la lettura

Greta Thunberg riceve la laurea in teologia all’università di Helsinki. Per amor di Dio qui non si vuole neppure sapere a quale teologia sia stato riferito il suddetto diploma di laurea e in ogni modo – essendo certi certissimi che la fanciulla non l’abbia ricevuta in teologia islamica, affidandoci a Totò, non possiamo che dire “e poi dice che uno si butta saraceno!”.