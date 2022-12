1 minuto per la lettura

Matteo Renzi è il dante causa di Azione o Italia Viva che dir si voglia. Lo è anche di Forza Italia perché, insomma, l’unico erede di Silvio Berlusconi è lui. E figurarsi se dante causa non lo è – di fatto – anche del Pd. Nel sovrappiù di un ruolo: quello di convitato di pietra. Non c’è corrente del partito, infatti – sia quella di Bonaccini, che quella di Schlein – che non abbia l’ombra di Renzi addosso. Come Benito Mussolini con i socialisti: “Voi mi odiate perché mi amate ancora”.