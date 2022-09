La card di Pietrangelo Buttafuoco Il ballo del tampone

1 minuto per la lettura

Fa status ricevere le persone chiedendo loro di farsi un tampone prima dell’incontro. E in una gerontocrazia qual è l’Italia è tutta una gara ad arrivare primi al traguardo della fissazione. Nello svolgersi di una regolare vita sociale, nel lavoro, e nelle relazioni tra persone sane di mente una simile richiesta avalla una superstizione – di questo ormai si tratta – e siccome di psicosi in psicosi si conclama l’ideologia etica e civica degli ottimati si capisce che questa deriva è solo una vanità piccolo-borghese di malvissuti. Una Moda, dunque. Quella stessa che Giacomo Leopardi appaia alla Morte. Ma lo status cui mirano questi della Casta in Ffp2 è al più l’aura di certi politici ai quali – un tempo – non pareva vero di avere la scorta cui davano il compito di perquisire le persone che incontravano. Temendo, ben più che le pistole, la sottomarca di una disgrazia: i registratori nascosti.