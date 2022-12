1 minuto per la lettura

Nel suo viaggio di ritorno in patria la squadra nazionale argentina ha fatto scalo a Roma. Ma dopo il trionfale mondiale – visto che tutti raccontano di come il Pontefice regnante abbia fatto il fioretto di non guardare la partita in tivù – una domanda resta: perché mai i calciatori, baciati dalla vittoria prima di tornare a casetta non hanno fatto visita al Papa, pur argentino? Se avesse vinto la Polonia al tempo di Giovanni Paolo II avremmo visto i campioni in Vaticano. Per non dire della Germania con Benedetto XVI. Qui goal ci cova.