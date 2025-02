La povertà invisibile che ruba il futuro

5 minuti per la lettura

Esiste una povertà più insidiosa, più subdola, da cui è impossibile fuggire: la povertà del tempo

La povertà non si misura solo in denaro. Esiste una povertà più insidiosa, più subdola, che non si vede a occhio nudo ma che inchioda chi la vive a una condizione da cui è impossibile fuggire: la povertà del tempo. Il tempo è una moneta preziosa, eppure, per chi si trova ai margini della società, è un bene che si dissolve inesorabilmente. Ogni ora è un costo, ogni giorno è una battaglia contro un presente che divora ogni energia. Per chi è povero, il tempo non è mai abbastanza: mai abbastanza per fermarsi, per studiare, per cercare opportunità, per immaginare un futuro diverso.

Mentre chi ha risorse può “comprare tempo” con un taxi, con una casa vicina al lavoro, con un’assistenza domestica, chi è povero perde il suo tempo in file, in attese, in corse disperate tra un dovere e l’altro. È una prigione che non ha mura, ma che soffoca lentamente, portando gradualmente alla perdita di diritti basilari. Se non hai tempo e mezzi non puoi informarti, partecipare alla vita sociale e politica della tua città o nazione. D’altronde, i senza dimora non votano, anche per questo le attenzioni della politica nei loro confronti sono scarse.

Secondo il rapporto “Tempo libero e partecipazione culturale: tra vecchie e nuove pratiche” dell’Istat, pubblicato nel 2022, gli italiani dedicano il loro tempo libero a diverse attività culturali e ricreative. La società sta cambiando sotto la spinta dell’innovazione tecnologica e delle emergenze, come la pandemia da COVID-19, che hanno influenzato le modalità di fruizione del tempo libero, specialmente tra i giovani, con un incremento dell’uso delle tecnologie informatiche.

Le donne hanno da sempre uno svantaggio per il tempo libero a disposizione, pari a circa un’ora in meno rispetto agli uomini. Il tempo libero aumenta e si contrae anche con l’età: pesa per il 22,6% della giornata fra i 15 e i 24 anni, per poi calare al 16,4% per i 25-44enni – per cui salgono gli impegni dovuti a lavoro e famiglia – e poi tocca il massimo dopo i 65 anni, quando arriva a rappresentare il 26,5% del totale.

Tutti gli italiani però trascorrono in media cinque ore e 49 minuti al giorno connessi a Internet, con una media di 32 ore e 12 minuti al mese passate sui social, che, nonostante le meritate critiche, consentono circolazione d’informazioni e mantenimento dei contatti sociali. Tutti “benefit” a cui gli ultimi hanno accesso limitato o assente.

Eppure, se la mancanza di tempo di chi ha un lavoro ben retribuito si traduce in stress, per molti lavoratori poveri ogni minuto è sottratto a qualcosa di più grande: la possibilità di uscire dalla loro condizione. Il lavoro dovrebbe essere un mezzo per costruire un’esistenza più sicura, ma per molti è una trappola che non lascia spazio per altro. Secondo i dati Istat del 2023, il 54,8% dei lavoratori part-time in Italia vorrebbe lavorare di più, ma non trova occasioni. Questa condizione è particolarmente grave nel Mezzogiorno, dove il 69,3% degli uomini con impiego parziale dichiara di voler più ore di lavoro ma di non riuscire ad ottenerle.

Non si tratta solo di reddito insufficiente, ma anche di un uso del tempo che incatena: chi ha più lavori accumula turni sfiancanti, chi ha contratti precari spende ore in cerca di nuove opportunità, chi guadagna poco deve allungare le sue giornate con ore extra, spesso non retribuite, solo per restare a galla. Il tempo libero diventa un lusso. Corsi di formazione, occasioni per migliorarsi e il semplice riposo vengono sacrificati. È la differenza tra chi può permettersi di guardare avanti e chi è costretto a guardare solo all’oggi, senza alternative.

Poi ci sono le attese: ore passate nei centri d’impiego, negli uffici di assistenza, in code che si allungano all’infinito, perché la burocrazia pesa sempre di più su chi ha di meno. E mentre il mondo va avanti, loro restano bloccati nel tempo che non basta mai.

Se i lavoratori poveri lottano contro il tempo che manca, per chi vive in strada il tempo è un nemico implacabile. Ogni giornata di un senza dimora si riduce alla gestione della sopravvivenza: dove mangiare, dove dormire, dove ripararsi. Alle sei il dormitorio chiude. I posti letto sono pochi, non c’è tempo per indugiare. Le prime ore della giornata sono già una corsa: dove trovare un bagno pubblico per lavarsi? Quale angolo della città sarà più sicuro per stare qualche ora senza essere cacciati?

Alle dieci del mattino comincia la coda per il pranzo. Le mense delle associazioni aprono solo in determinate fasce orarie, arrivare tardi significa restare senza pasto. L’attesa è lunga, a volte sotto il sole cocente, a volte al freddo. Nell’attesa ci si scambiano informazioni su dormitori nuovi, su associazioni che distribuiscono vestiti, su dove sia meglio provare a rifugiarsi per la notte. Dopo il pranzo, il tempo si fa ancora più vuoto, ancora più lungo. Si cerca un posto dove stare senza essere cacciati. Le biblioteche pubbliche diventano un rifugio alla ricercan di una sedia, un po’ di caldo d’inverno o d’ombra d’estate. Ma non si può restare troppo a lungo.

La cena sarà servita solo più tardi, ma la trafila ricomincia come al mattino. Bisogna mettersi in coda ore prima, perché i posti sono limitati. Dopo cena inizia invece la battaglia per un posto per dormire. I dormitori aprono i cancelli solo per un numero limitato di persone, mentre la colonna umana inizia a formarsi già nel tardo pomeriggio.

Il posto va liberato comunque la mattina presto, restare fuori significa dover cercare in fretta un altro riparo. Una panchina, un angolo nascosto, una stazione ferroviaria. Il freddo, la pioggia, la paura di essere derubati o aggrediti fanno parte della notte. Poi il giorno ricomincia, con le stesse modalità di quello precedente. Una quotidianità che permette la sopravvivenza del corpo ma spegne lo spirito, rende impossibile trovare l’iniziativa per uscire da questo circolo vizioso.

Nel 1930, John Maynard Keynes scrisse un saggio intitolato “Possibilità economiche per i nostri nipoti”. Secondo l’economista britannico la crescita economica avrebbe reso possibile una società dove il tempo non sarebbe stato più un bene scarso, ma abbondante per tutti. Ma la sua visione non si è realizzata per tutti. Oggi il tempo è diventato una nuova moneta, accessibile solo a chi ha abbastanza risorse per permetterselo. Mentre una parte della popolazione può godere del tempo libero, del lavoro da remoto, di orari flessibili, milioni di persone vivono intrappolate in una condizione in cui il tempo è costantemente eroso dal bisogno. La povertà di tempo è la nuova frontiera della disuguaglianza.