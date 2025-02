L’isolamento la doppia arma in mano ai social

9 minuti per la lettura

Un’arma a doppio taglio nell’era della connessione continua. L’isolamento non volontario può essere causa di gravi problemi

In una società che vive di relazioni, sociali, economiche o di qualsiasi altro tipo sia possibile immaginare, è naturale pensare a quello che si definisce isolamento sociale come ad una deriva, una sorta di guasto del sistema. Una sorta di devianza, in sintesi.

SOCIAL E ISOLAMENTO



In questo contesto, inizialmente non ci riferiamo tanto a quel comportamento che deriva da una sorta di introversione o dalla scelta di trascorrere del tempo da soli. Se la scelta di isolarsi socialmente è volontaria e la persona si sente soddisfatta e felice di questa decisione, allora non si può parlare di isolamento sociale negativo. In alcuni casi, infatti, le persone possono scegliere di trascorrere del tempo da sole o di limitare il loro contatto sociale per ragioni personali come lo sviluppo personale, la ricerca della pace interiore, la meditazione o altre attività simili. In questo caso, l’isolamento sociale può addirittura avere effetti benefici sulla salute mentale e fisica, come ad esempio ridurre lo stress, aumentare la creatività e migliorare il benessere emotivo.

QUANDO LE PERSONE SI SENTONO ISOLATE O ESCLUSE

Viceversa, l’isolamento sociale si riferisce a una situazione in cui le persone si sentono isolate o escluse dalla società e non hanno accesso alle risorse sociali e di supporto necessarie per vivere una vita sana e soddisfacente. Si riferisce, insomma, alla situazione in cui una persona o un gruppo di persone si trovano fisicamente o emotivamente separate dal resto della società. Questo può essere causato da vari fattori, come la malattia, la vecchiaia, la disabilità, la povertà, la discriminazione, l’immigrazione o l’incarcerazione. Con un costo che può essere molto alto, dato che l’isolamento sociale può avere effetti negativi tanto sulla salute mentale che su quella fisica delle persone.

LA SOLITUDINE PROLUNGATA PUÒ PORTARE ALLA DEPRESSIONE



La solitudine prolungata può portare a depressione, ansia, aumento dello stress, problemi di sonno, diminuzione del sistema immunitario e una maggiore probabilità di sviluppare malattie croniche come diabete, ipertensione e malattie cardiache.

Proprio per la sua natura spesso anche collettiva, il fenomeno dell’isolamento sociale è stato al centro dell’attenzione dei sociologi fin dai primi, importanti studi in questo campo. Val la pena di ricordare qui Emile Durkheim, che nel suo famoso “Il suicidio” ha studiato i modelli di suicidio nelle società occidentali, suggerendo che l’isolamento sociale è un fattore chiave che contribuisce al suicidio. Simmel ha invece approfondito studiato il concetto di “estraneità”, analizzando come l’individuo possa sentirsi isolato dalla società a causa delle differenze sociali e culturali. Dal canto suo, Erving Goffman ha invece esaminato le dinamiche sociali all’interno delle istituzioni totali, come le carceri e gli ospedali psichiatrici, e ha mostrato come l’isolamento sociale può influire sulla salute mentale e fisica delle persone, mentre Putnam ha studiato la disgregazione del tessuto sociale nelle comunità americane e ha concluso che l’isolamento sociale è un fattore che contribuisce alla disgregazione sociale.

I CONTRIBUTO DEL SOCIOLOGO FISCHER



Molto interessanti anche i contributi che ha dato Claude Fischer, uno dei sociologi più noti per i suoi studi sull’isolamento sociale nella società moderna che ha analizzato come i cambiamenti tecnologici e sociali stanno influenzando le relazioni umane e l’isolamento sociale. Fisher ha dapprima analizzato l’influenza del telefono, esaminando l’impatto del suo arrivo sulla società americana e sulle relazioni umane, per giungere alla conclusione che, sebbene estremamente importante dal punto di vista della tecnologia, in molti casi l’uso eccessivo del telefono può portare all’isolamento sociale. In seguito, ha esaminato come la vicinanza fisica influisce sulla formazione delle reti sociali e sulle relazioni umane, sostenendo che le relazioni sociali si sviluppano meglio tra le persone che vivono vicine e che la distanza fisica può limitare la formazione di legami sociali.

Fischer ha quindi esaminato l’impatto della tecnologia moderna, come Internet e i social media, sulla società americana e sulle relazioni umane.

L’USO IMPROPRIO O ECCESSIVO DEI SOCIAL

Fischer ha sostenuto che, sebbene queste tecnologie possano migliorare la comunicazione e la connessione tra le persone, possono anche portare all’isolamento sociale se utilizzate in modo eccessivo o improprio. In sintesi, insomma, la posizione di Fischer è che la tecnologia e la vicinanza fisica influenzano le relazioni umane e l’isolamento sociale, e sebbene la tecnologia possa aiutare le persone a rimanere in contatto e a comunicare, l’uso eccessivo o improprio di queste tecnologie può anche portare all’isolamento sociale. Inoltre, la vicinanza fisica è un fattore importante nella formazione di legami sociali e nelle relazioni umane.

IL FENOMENO DELL’ISOLAMENTO SOCIALE



Molti sociologi hanno analizzato l’impatto della tecnologia e dell’isolamento sociale sulle relazioni umane e sulla società in generale. Molti di loro hanno sostenuto che l’isolamento sociale può essere un problema serio e che la tecnologia può influenzare negativamente le relazioni sociali se utilizzata in modo improprio, proprio allineandosi, in questo agli studi pioneristici di Fischer: fra loro Sherry Turkle, Barry Wellman e lo stesso Robert Putnam. Poche, insomma, le analisi che vedono la condizione di isolamento sociale collettivo priva di rischi, a volte anche gravi dal punto di vista della salute. Ed è proprio questa la ragione per la quale inclusività, programmi mirati a rimuovere eventuali ostacoli all’accesso a servizi determinato da condizioni di indigenza e tolleranza verso la diversità dovrebbero entrare nel patrimonio operativo di ciascuna comunità realmente evoluta.

I VALORI DELL’ISOLAMENTO SOCIALE PERSONALE



Vi è poi, invece, l’ampio versante degli approfondimenti sull’isolamento sociale personale, che spesso appare invece legato a valori positivi. A cominciare dalle analisi di Eric Klinenberg, sociologo urbano americano, attualmente direttore dell’Institute for Public Knowledge presso la New York University, che nel suo “Going Solo: The Extraordinary Rise and Surprising Appeal of Living Alone” esplora la crescita del numero di persone che vivono sole e le ragioni per cui scelgono di farlo. Klinenberg ha sostenuto che l’aumento del numero di persone che vivono sole non è necessariamente un segno di isolamento sociale, ma piuttosto una scelta di vita consapevole. Molti di questi individui sono in realtà molto impegnati nella vita sociale e hanno reti di supporto sociali molto ampie, nonostante vivano da soli. Anche Francesco Alberoni, sulla medesima scia, ha sostenuto che la solitudine può essere una scelta positiva se viene vissuta in modo consapevole e se le persone hanno una rete di supporto sociale adeguata. Tuttavia, anche questa analisi sociologica riconosce che l’isolamento sociale può essere dannoso se è eccessivo o involontario, perché può portare a problemi di salute mentale, come la depressione, e può ridurre la qualità della vita. Pertanto, anche se l’isolamento sociale volontario può essere una scelta positiva per alcune persone, è importante che le persone mantengano una rete di supporto sociale adeguata a proteggere la loro salute e il loro benessere.

UN FENOMENO CHE RISALE ALL’ANTICHITÀ



Il fenomeno dell’isolamento sociale volontario, peraltro presente fin dall’antichità nella storia dell’umanità a tutte le latitudini possibili, ha comunque avuto una crescita nella soglia di attenzione da parte dell’opinione pubblica soprattutto quando è esploso il caso – inizialmente tutto giapponese – degli hikkikomori, giovani giapponesi che scelgono di isolarsi socialmente e ritirarsi dalla vita sociale, spesso passando gran parte del loro tempo in casa. Questo fenomeno sociale è stato studiato da molti sociologi, psicologi e antropologi, sia in Giappone che in altri paesi.

GLI STUDI DI TAMAKI SAITO SUGLI HIKKIKOMORI IN GIAPPONE



Uno dei sociologi che ha studiato gli hikkikomori in Giappone è Tamaki Saito, professore emerito dell’Università di Tokyo, che sostiene che gli hikkikomori non sono necessariamente malati, ma che hanno scelto di ritirarsi dalla vita sociale come forma di auto-protezione e auto-preservazione. Il suo collega nipponico Hidefumi Kotani ha invece esaminato il modo in cui la cultura giapponese e le pressioni sociali possono portare alcuni giovani a isolarsi socialmente. In primo luogo, la cultura giapponese pone un forte accento sulla conformità e sulla pressione sociale per raggiungere il successo accademico e professionale. Ciò può causare una grande quantità di stress e ansia per i giovani che non riescono a soddisfare queste aspettative, portandoli a ritirarsi dalla vita sociale come forma di auto-protezione. In secondo luogo, la famiglia giapponese gioca un ruolo molto importante nella vita dei giovani. Spesso, i genitori giapponesi sono molto coinvolti nella vita dei loro figli, anche dopo che questi hanno raggiunto l’età adulta. Questo può creare una pressione aggiuntiva sui giovani che non riescono a soddisfare le aspettative dei loro genitori, portandoli a ritirarsi dalla vita sociale come forma di fuga dalla realtà. Infine, un ulteriore aspetto, certo non meno importante per comprendere questo complesso fenomeno: la società giapponese in generale è molto competitiva e intensa. Le lunghe ore di lavoro, la pressione costante per eccellere e la mancanza di tempo libero possono portare i giovani a cercare rifugio nell’isolamento sociale.

IL FENOMENO DEGLI HIKKIKOMORI NON È LIMITATO AL GIAPPONE

Il fenomeno degli hikkikomori non è comunque limitato al Giappone, anzi. Ci sono moltissimi casi simili in altri paesi, in particolare in quelli con culture che mettono un forte accento sulla pressione sociale e sul successo accademico e professionale. Anche in Corea del Sud, per esempio, ci sono casi di giovani che scelgono di isolarsi socialmente e ritirarsi dalla vita sociale a causa della pressione per eccellere negli studi e nel lavoro. Questo fenomeno è conosciuto come “johikwae” e ha molte somiglianze con gli hikkikomori giapponesi. Anche in Cina e a Hong Kong, ci sono stati casi di giovani che scelgono di isolarsi socialmente e ritirarsi dalla vita sociale a causa della pressione per eccellere negli studi e nel lavoro, nonché a causa della crescente disuguaglianza economica e sociale. In questi casi, il fenomeno viene spesso chiamato “kikik”. Inoltre, ci sono molti casi di isolamento sociale volontario anche in altri paesi, come gli Stati Uniti e l’Europa. Tuttavia, la portata e le cause di questo fenomeno possono variare notevolmente da un paese all’altro. Gli esperti hanno spesso discusso sull’influenza che la tecnologia ha nella crescita del fenomeno dell’isolamento volontario. Ma come spesso accade, non vi è una posizione unitaria.

L’ACCESSO AI SOCIAL E IL LEGAME CON GLI HIKKIKOMORI

Alcuni sostengono che l’accesso a internet e ai social media può avere un ruolo nell’incoraggiare l’isolamento sociale, mentre altri ritengono che la tecnologia possa essere vista come un’opportunità per gli hikkikomori di restare connessi con il mondo esterno e mantenere relazioni sociali in forma digitale. Da un lato, quindi, l’accesso a internet e ai social media può offrire agli hikkikomori un’alternativa all’interazione faccia a faccia con gli altri, permettendogli di mantenere un senso di connessione e di appartenenza, anche se solo virtualmente.

Tuttavia, dall’altro lato, l’uso eccessivo di internet e dei social media potrebbe anche agire come un fattore che contribuisce al loro isolamento sociale, distruggendo le relazioni sociali reali e rendendo difficile per loro sviluppare le capacità di comunicazione necessarie per interagire con gli altri nella vita reale.

In ogni caso, è importante notare che il fenomeno degli hikkikomori esiste anche in paesi dove l’accesso a internet e alla tecnologia non è così diffuso. Tutto ciò allora suggerisce, probabilmente, che la scelta di isolarsi socialmente è influenzata da molteplici fattori culturali e sociali, tra cui le aspettative culturali, la pressione sociale e la mancanza di supporto e di strumenti per far fronte allo stress e all’ansia generati dalla società della prestazione.