Separazione carriere, lo spot dei magistrati contro la riforma

4 minuti per la lettura

SI DICE che le narrazioni abbiano preso il posto della realtà ma, per fortuna, la realtà supera la fantasia: l’Associazione Nazionale Magistrati ha di recente diffuso uno spot, evidentemente collegato alla futura campagna referendaria sulla separazione delle carriere, con la quale si vorrebbero informare i cittadini circa il funzionamento del processo penale nel nostro Paese.

VIDEO – GUARDA LO SPOT DELL’ANM

Il sistema processuale italiano viene definito “geniale” e sapete perché? Perché il giudice (che dovrebbe essere terzo) ed il pubblico ministero (che dovrebbe essere una parte) vanno a braccetto. È come dire che sarebbe una trovata geniale collocare il controllore e il controllato all’interno di un’unica amministrazione. Cosa, questa, che non sarebbe tollerata neppure nella amministrazione di un condominio, figuriamoci per coloro che sono arbitri della vita dei cittadini.

Ma la suadente speaker dello spot sulla separazione delle carriere dei magistrati ci imbonisce anche un’altra amena verità secondo la quale il vero garante dell’indagato è il pubblico ministero, intento sin dall’inizio a remare contro la sua indagine: prima sottoponendo la persona offesa a molteplici “interviste” (neanche fosse un giornalista) per fare le pulci alle sue accuse e poi cercando affannosamente prove a favore dell’imputato da lui stesso indagato! Insomma, chi aveva immaginato che fosse il giudice a essere garante dei diritti dell’accusato, si sbaglia di grosso: è il pubblico ministero. È lui che è il vero “guardiano della legalità” e il tutore delle “regole del gioco” che interviene nel processo perché i “diritti di tutti siano rispettati”.

C’è da chiedersi come sia mai possibile che, in un sistema così genialmente perfetto, lo Stato paghi in media oltre ventisette milioni ogni anno di ingiuste detenzioni, ovvero a titolo di indennizzi per cittadini ingiustamente sottoposti a custodia cautelare e poi archiviati o assolti! Un intero popolo di oltre trentamila cittadini da quando è in vigore la legge. Ma nello spot veniamo poi felicemente messi a parte di una straordinaria verità, che l’indipendenza dei magistrati sarebbe garantita proprio dalla unicità delle carriere e dall’appartenenza ad un unico “ordine giudiziario”. Cosa, questa, che nessuna riforma ha mai pensato di modificare, ma che non ha nulla a che vedere con il fatto che la magistratura sia “indipendente ed autonoma dal Governo e dal Parlamento”. Giudici e pubblici ministeri erano infatti saldamente uniti in una sola carriera anche sotto il fascismo e non per questo potevano dirsi indipendenti da quel Governo. Appartengono ad un’unica carriera i magistrati in Turchia, Bulgaria, Romania, Paesi che – con tutto il rispetto – non paiono di esempio per un moderno stato di diritto come vorrebbe essere il nostro. Ci si dimentica di dire che in tutti gli altri Paesi democratici occidentali, dal Portogallo, alla Spagna alla Germania, le carriere sono ben separate. Non un riferimento, invece, agli scandali del correntismo ed all’ipertrofico ruolo che quest’ultimo ha assunto da tempo nel governo della magistratura.

Ma la perla di questo avvincente spot referendario è quella riservata al ruolo del difensore. Se giudice e pubblico ministero sono, a braccetto, i “protagonisti principali del processo”, essi stessi difensori dei diritti degli imputati e i garanti della legalità, non si comprende bene l’avvocato cosa ci stia a fare nel processo. I “difensori della Costituzione” dimenticano alcuni passaggi fondamentali della nostra Carta, come l’art. 24 Cost., che fa del diritto di difesa un cardine del nostro sistema democratico e dell’avvocato un elemento essenziale della tutela dei diritti di tutti i cittadini. E non fanno alcun riferimento all’art. 111 Cost., secondo il quale il processo si svolga “nel contraddittorio fra le parti , in condizioni di parità e davanti a un giudice terzo …”. L’ANM si dimentica di tutto questo e svela la sua anima inquisitrice, disegnando un processo dominato da una sorta di ircocervo metà giudice e metà pubblico ministero che amministra in maniera autocratica la giustizia, riservando all’avvocato il ruolo di colui che semplicemente “protegge l’imputato”. Non un fiero tutore dei diritti e delle garanzie processuali dell’assistito, che si confronta con l’accusa ad armi pari, davanti a un giudice terzo ed imparziale, ma una sorta di semplice favoreggiatore, in quanto ad assumere la funzione di impavidi garanti ci pensano giudici e pubblici ministeri, in splendida e autonoma solitudine. Una cosa da non credere.

Come diceva saggiamente Giuseppe Frigo, padre del giusto processo e giudice costituzionale, se si vuole un pubblico ministero un po’ giudice, si ottiene un giudice un po’ pubblico ministero. Ma evidentemente la realtà che gli spot, dalle presentatici saltellanti, non riescono a cancellare è un’altra ed è quella che tutti i cittadini hanno ben a mente passando per un processo o guardandolo dal di fuori. L’immagine che viene a mente guardando quello spot immaginifico è proprio quella evocata dalla trilogia di Italo Calvino: il pubblico ministero rampante, il giudice dimezzato e il difensore inesistente… insomma, un sistema che è tutto da cambiare, proprio nel nome dei principi e dei valori di quella Costituzione tanto sventolata. E, questo, i cittadini lo hanno ben compreso.