Israele, solo Netanyahu per gli israeliani

Il leader di Israele guarda ora al settimo mandato: la sua è in patria l’immagine di un vincitore, una posizione che Netanyahu può sfruttare

Venerdì le Forze di difesa israeliane (IDF) hanno colpito ampiamente la Striscia di Gaza nel tentativo di uccidere Hakham Issa, un’importante figura dell’ala militare di Hamas. L’esercito attende una valutazione dei danni per confermare se l’operazione è riuscita.

Intanto l’inviato statunitense in Medio Oriente, Steve Witkoff, si recherà al Cairo nei prossimi giorni per una visita che dovrebbe essere “decisiva” per cercare di raggiungere un cessate il fuoco e un accordo sulla presa degli ostaggi nella Striscia di Gaza. La visita di Witkoff avverrebbe in un contesto di segnali positivi che indicherebbero possibili “notevoli progressi nei negoziati con un relativo cambiamento nel tono delle dichiarazioni rilasciate da Israele”.

Il leader israeliano sembra essere nella posizione ideale per sfruttare il successo finora ottenuto contro Hamas, quello nell’operazione militare contro l’Iran e il suo sostegno agli Stati Uniti per riconquistare molti elettori israeliani, come dimostrano anche le visite ampiamente pubblicizzate ai siti danneggiati dai missili iraniani. Mercoledì, il leader israeliano ha visitato Rishon Letzion, una roccaforte del Likud appena a sud di Tel Aviv, dove una settimana fa un missile ha ucciso due persone e ha causato gravi danni a diversi condomini, costringendo molti di essi alla fuga.

NETANNYAHU PUNTA A CONFERMARSI GUIDA DI ISRAELE

Netanyahu ha camminato tra le macerie, ha parlato con i residenti e ha abbracciato una donna la cui casa dei genitori era stata distrutta. Si è fermato in una falafelteca di quartiere e ha comprato un panino, tirando fuori il portafoglio per pagare. Nella tradizione politica israeliana, le soste per mangiare falafel sono simili al rito americano del bacio ai bambini durante la campagna elettorale. La carriera politica di Netanyahu sembrava in picchiata dopo il pogrom di Hamas del 7 ottobre 2023 nel sud di Israele, ora invece sta proiettando l’immagine di un vincitore che ha distrutto le ramificazioni dell’Iran in medioriente e che ha fortemente depotenziato militarmente la Repubblica islamica.

Con ogni probabilità, la guerra contro l’Iran è destinata a proseguire a livello di intelligence avendo il Mossad infiltrato i suoi agenti l’intero Iran per proseguire nell’erosione, dall’interno, dell’apparato del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica, già fortemente depotenziato. Intanto le Forze di difesa israeliane (IDF) continuano a intercettare lanci di missili diretti su diverse aree di Israele. Il Comando del Fronte Interno esorta i residenti in quelle zone a rimanere vicino ai rifugi e a rientrare immediatamente quando scatta l’allarme. Inoltre, sabato, l’esercito israeliano ha intercettato il lancio di un missile balistico dallo Yemen diretto verso Israele. Il ministro della Difesa Israel Katz, ha precisato che il piano operativo contro l’Iran è ancora in corso e che include il mantenimento della superiorità aerea di Israele, ciò comporta che, anche dopo il cessate il fuoco, Gerusalemme continuerà a mantenere il controllo dei cieli iraniani.

LA SFIDA PER IL SETTIMO MANDATO

Dopo aver evitato apparizioni pubbliche durante le proteste del 2023 contro i tentativi del suo governo di riformare il sistema giudiziario e la conseguente guerra con Hamas, Netanyahu sembra ora desideroso, nonostante i suoi 17 anni di governo, di ricandidarsi per un settimo mandato nell’ottobre 2026 e dunque di interagire con gli elettori. Dunque Netanyahu sembra stia scaldando i motori. I sondaggi condotti dopo la guerra con l’Iran indicano che il partito Likud, da lui guidato, è di nuovo il partito politico più popolare in Israele, dopo essere crollato nei sondaggi dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre.

I sondaggi mostrano inoltre che, nonostante la rinnovata popolarità di Netanyahu, se le elezioni si tenessero oggi, non otterrebbe comunque una maggioranza di 61 seggi alla Knesset. Tuttavia, le indagini demoscopiche mostrano anche che i principali partiti di opposizione non otterrebbero la maggioranza, a meno che non si unissero ai partiti arabi, che sono un anatema per molti elettori israeliani. Se nessuna delle due parti riuscisse a formare una coalizione di maggioranza, Netanyahu rimarrebbe al potere, seppur come primo ministro ad interim.

NETANYAHU, ISRAELE E L’ATTACCO DELL’OPPOSIZIONE: «CHIUNQUE MA NON BIBI»

Il blocco dell’opposizione, che da tempo conduce una campagna elettorale all’insegna dello slogan “chiunque tranne Bibi”, non è riuscito più volte a spodestarlo, poiché Netanyahu è riuscito a mantenere il potere mobilitando i partiti ultra-ortodossi e di estrema destra. Dopo nove mesi di proteste contro la riforma giudiziaria, che hanno preceduto le devastanti guerre con Hamas, Hezbollah e l’Iran, il sentimento dell’opinione pubblica sembra orientarsi verso l’unità politica.

Qualsiasi rivale avrebbe difficoltà a competere con un leader che ha ottenuto risultati impressionanti contro il nemico numero uno di lunga data di Israele, cioè l’Iran. L’intero spettro politico, infatti, ha ampiamente sostenuto la campagna militare contro l’Iran. Netanyahu è intenzionato a raggiungere un altro traguardo storico per consolidare la sua eredità e cancellare la sua immagine compromessa di premier che non è riuscito a fermare il peggior attacco nella storia di Israele. Spera di estendere gli Accordi di Abramo del 2020, orchestrati da Trump negli ultimi giorni del suo primo mandato. Per farlo, dovrà dichiarare la fine della guerra contro Hamas.

LE TENSIONI CON L’ARABIA SAUDITA

L’Arabia Saudita ha ribadito in diverse occasioni la sua posizione: non negozierà la normalizzazione dei rapporti con Israele senza la fine della guerra di Gaza e senza un orizzonte politico per lo Stato palestinese. Ma intanto i suoi alleati in patria più intransigenti gli chiedono di continuare la guerra finché Hamas non sarà definitivamente sconfitto. È improbabile che Netanyahu abbandoni il suo sogno di essere lui a firmare un accordo di pace con i sauditi e gli altri stati arabi che dovrebbero seguire.

A 75 anni, pensa al segno che lascerà nella storia dello Stato di Israele, del popolo ebraico e del sionismo. Alcuni collaboratori sono certi che Netanyahu riuscirà a convincere gli ideologi di estrema destra della sua coalizione che gli obiettivi della guerra contro Hamas sono stati tutti raggiunti e che dunque riuscirà a superare le resistenze dei suoi partner più intransigenti che preferirebbero vedere Israele reinsediarsi Gaza piuttosto che firmare accordi di pace.