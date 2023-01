Dal ministero 15 milioni per rilanciare Marcianise

3 minuti per la lettura

Il ministero delle imprese con la circolare n. 96 del 19 gennaio 2023 ha attivato un nuovo intervento che promuove la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nel territorio del Comune di Marcianise, finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all’attrazione di nuovi investimenti.

L’intervento viene adottato nell’ambito dell’attuazione dell’accordo di programma sottoscritto in data 21 dicembre 2017 tra ministero dello sviluppo economico, Regione Campania e Invitalia finalizzato al rilancio delle attività imprenditoriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali e al sostegno dei programmi di investimento nel territorio della Regione Campania.

15 milioni per Marcianise, i soggetti beneficiari

Le domande di agevolazione devono essere presentate da imprese già costituite in forma di società di capitali. Possono presentare domanda anche le società cooperative previste dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e le società consortili di cui all’articolo 2615-ter del codice civile. Sono inoltre ammesse le reti di imprese, costituite da un minimo di 3 e un massimo di 6 imprese, mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.

La localizzazione degli interventi

Tutte le iniziative imprenditoriali devono essere localizzate nel territorio del Comune di Marcianise.

15 Milioni per Marcianise, le caratteristiche dei progetti

Le iniziative imprenditoriali devono:

a) prevedere la realizzazione di programmi di investimento produttivo o per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione dell’organizzazione o innovazione di processo, progetti di ricerca o di sviluppo sperimentale e da progetti per la formazione del personale;

b) prevedere un programma occupazionale volto all’incremento o al mantenimento degli addetti nell’unità produttiva oggetto del programma di investimento. In quest’ultimo caso l’unità produttiva oggetto dell’investimento deve risultare, alla data di presentazione della domanda, attiva da almeno un biennio. Non sono ammesse le iniziative imprenditoriali che prevedano il decremento del numero degli addetti dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento. Nel caso di domande presentate da reti di impresa l’incremento o il mantenimento occupazionale dovrà essere garantito da ciascuna impresa partecipante alla rete.

Fondi disponibili e programmi di spesa: 15 milioni per Marcianise

Le risorse stanziate per l’intervento ammontano nel complesso a 15.375.383,50 euro e potranno essere aumentate fino a 17.680.000 euro. Le iniziative devono prevedere programmi di investimento con spese ammissibili di importo non inferiore a 1 milione di euro. Nel caso di programma presentato da reti di imprese i singoli programmi d’investimento delle imprese partecipanti alla rete devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 400 mila euro.

Le agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa e di finanziamento agevolato. Il finanziamento agevolato non può essere inferiore al 20% degli investimenti. Il contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla spesa sono determinati in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato. La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa non può essere superiore al 75% degli investimenti e delle spese.

Gli obblighi delle imprese

I beneficiari devono concludere il programma di incremento occupazionale proposto entro il dodicesimo mese successivo alla data di ultimazione dell’investimento. Le imprese devono inoltre procedere prioritariamente all’assunzione dei lavoratori residenti nel territorio del Comune di Marcianise che risultino percettori di Cig, iscritti alle liste di mobilità, o disoccupati. Nel caso sia prevista la sola salvaguardia dell’occupazione, si devono impegnare a non ridurre il numero degli addetti fino al dodicesimo mese successivo alla data di chiusura del programma.

Presentazione delle domande

Le istanze possono essere presentate sul sito di Invitalia a partire dalle ore 12 del 21 febbraio 2023 e saranno valutate e finanziate secondo l’ordine cronologico di protocollo fino a esaurimento dei fondi.