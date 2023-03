Europa League, ai quarti Juve all’esame Sporting, la Roma ritrova il Feyenoord

1 minuto per la lettura

NYON (SVIZZERA) – Lo Sporting Lisbona per la Juve, il Feyenoord per la Roma ai quarti di finale di Europa League. Questo l’esito del sorteggio effettuato nella sede dell’Uefa a Nyon per le due italiane. Un sorteggio che, al di là degli avversari, ha un dato positivo ossia si è evitato il derby italiano e, come vedremo, nel migliore dei modi.

La sfida tra bianconeri e portoghesi vivrà il primo atto a Torino con il match d’andata in programma il 13 aprile, ritorno, invece, sette giorni più tardi il 20 in Portogallo. La vincente tra le due affronterà la squadra che verrà fuori dal quarto di finale che sarà giocato tra Manchester United e Siviglia.

Ancora Roma-Feyenoord, pochi mesi dopo la finale di Uefa Conference League della scorsa stagione che vide di fronte proprio giallorossi e olandesi, con Zaniolo (ora al Galatasaray dopo le rocambolesche e polemiche vicende di inizio anno) che siglò la rete della vittoria nella finale di Tirana. La gara d’andata si disputerà a Rotterdam il 13 aprile, una settimana dopo il ritorno all’Olimpico di Roma. La vincente affronterà la squadra che verrà fuori dal quarto tra Bayer Leverkusen e Union St.Gilloise.

Il sorteggio di Europa League, come accennato, ha evitato il derby ed ha messo le due italiane ai due lati del tabellone, un eventuale incrocio tra Juve e Roma, nel caso in cui riuscissero a superare quarti e semifinali, potrebbe quindi avvenire soltanto nella finale in calendario il 31 maggio a Budapest.

