2 minuti per la lettura

“SaluteSanità”, focus sul sistema sanitario in Campania. A Ercolano, il confronto sul futuro del welfare regionale.

ERCOLANO (NAPOLI) – Un confronto aperto, concreto e di alto profilo sul presente e sul futuro del sistema sanitario in Campania. È questo il focus dell’incontro-dibattito “SaluteSanità, presente e futuro di un sistema in movimento”. Un appuntamento in programma domani 5 giugno nel suggestivo Salone delle Feste di Villa Campolieto, a Ercolano (Napoli).

A discutere delle sfide e delle prospettive del welfare campano saranno protagonisti istituzionali e tecnici di primo piano: Luigi Contu, direttore dell’ANSA, modererà l’incontro che vedrà la partecipazione del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, del direttore generale dell’ASL Napoli 3 Sud Giuseppe Russo, del presidente nazionale di Federsanità ANCI Fabrizio d’Alba e del presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta.

“SaluteSanità”, focus sul sistema sanitario in Campania

Temi caldi al centro del dibattito, che intercettano le urgenze più sentite dai cittadini e dagli operatori del settore: il recupero delle liste d’attesa, la carenza cronica di personale, lo stato dell’edilizia sanitaria, il rafforzamento dell’assistenza territoriale. Un confronto necessario e atteso, soprattutto alla luce dei nuovi modelli organizzativi imposti dal PNRR e delle sfide legate alla sostenibilità del sistema.

L’incontro rientra nel programma della due giorni “ScegliAmo la prevenzione”, in corso il 5 e 6 giugno al Parco Miglio d’Oro. Un’iniziativa concreta e partecipata, promossa dall’ASL Napoli 3 Sud, che porta sul territorio screening gratuiti, visite, informazioni sanitarie e prenotazioni immediate, senza necessità di impegnative. Un modello operativo che punta a rendere la prevenzione accessibile a tutti, promuovendo una sanità più vicina, inclusiva e proattiva.

Sono attesi anche i direttori generali delle ASL e delle aziende ospedaliere della Campania, i sindaci del territorio e rappresentanze delle associazioni civiche e del volontariato, a conferma di un dialogo trasversale e partecipato, dove istituzioni e comunità si incontrano per ridefinire insieme le politiche sanitarie del futuro.

In un contesto in cui la sanità pubblica è spesso sotto pressione, l’appuntamento di Ercolano rappresenta un momento chiave per fare il punto, ascoltare i territori e rilanciare una visione di salute pubblica moderna, efficace e centrata sui bisogni reali delle persone. Perché il diritto alla salute non è un privilegio: è una responsabilità collettiva.