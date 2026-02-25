Il segreto delle celebrità a Sanremo: la skincare di Naturalmente Bella

2 minuti per la lettura

Il segreto delle celebrità a Sanremo è tutto calabrese: la skincare di Naturalmente Bella Cosmetic

Ci sono passioni che nascono presto, quasi in silenzio. E poi diventano missioni.

Per Carmela Maschio, il mondo della bellezza non è mai stato soltanto estetica. Fin da bambina osservava, studiava, si prendeva cura. In parallelo a quella curiosità innata per la pelle e per il benessere, c’era un’altra inclinazione forte: aiutare gli altri a sentirsi meglio.

È proprio dall’incontro tra passione e attitudine che nasce Naturalmente Bella, l’istituto di bellezza fondato da Carmela, diventato negli anni un punto di riferimento per chi cerca un approccio diverso al benessere: non superficiale, non standardizzato, ma costruito su misura.

Dall’istituto alla cosmetica: nasce Naturalmente Bella Cosmetic

Dall’esperienza maturata negli anni con le clienti dell’istituto prende forma un nuovo progetto: Naturalmente Bella Cosmetic.

I prodotti – ideati e formulati da Carmela insieme a un team di esperti – nascono con un obiettivo preciso: prolungare a casa i benefici dei trattamenti professionali. Non semplici cosmetici, ma strumenti di continuità.

Tra le linee sviluppate, particolare attenzione è dedicata alla skincare quotidiana, strutturata in tre step fondamentali: Gentle Oil Cleanser , olio struccante e purificante capace di rimuovere anche il trucco più ostinato e waterproof, rispettando la barriera cutanea.

, olio struccante e purificante capace di rimuovere anche il trucco più ostinato e waterproof, rispettando la barriera cutanea. Pure Skin – Gel Viso , con acido salicilico, studiato per liberare i pori da impurità e tossine, prevenendo la formazione di punti neri.

, con acido salicilico, studiato per liberare i pori da impurità e tossine, prevenendo la formazione di punti neri. Hydra Essential, una formula a metà tra tonico e siero che riequilibra il pH, lenisce e reidrata la pelle, preparandola ai trattamenti successivi.

Struccarsi è il primo passo, fondamentale, per una pelle sana. La doppia detersione inoltre oggi è centrale in ogni skincare routine consapevole. Non è una moda coreana fine a sé stessa: è una strategia scientificamente logica per mantenere la pelle sana, luminosa e reattiva ai trattamenti. Questi prodotti forniscono una routine essenziale ma completa, pensata per educare alla cura quotidiana della pelle.

La skincare Naturalmente Bella dalla Calabria a Sanremo

Fino ad oggi, questi prodotti erano riservati esclusivamente alle clienti dell’istituto. Ora, però, Naturalmente Bella è pronta ad ampliare i propri orizzonti.

Si parte dalla Calabria, terra d’origine e cuore pulsante del progetto, per arrivare fino a Sanremo, dove Carmela Maschio lavorerà con le celebrità durante i giorni del Festival, portando i suoi prodotti in uno dei palcoscenici più osservati d’Italia.

Un percorso che dimostra come la bellezza, quando nasce da competenza e autenticità, possa superare ogni confine geografico.

Per Carmela, resta un principio fondamentale: la pelle non va coperta, ma curata. E il benessere non è un lusso, ma una scelta quotidiana.

Naturalmente bella è anche su Instagram: @naturalmentebellacosmetic. Scopri la routine completa e inizia a prenderti cura della tua pelle nel modo giusto. Per maggiori informazioni contatta il 3493048624 oppure trovi l’istituto in corso Italia 89, Montalto Uffugo (Cs)

Per l’acquisto dei prodotti, spedizioni in tutta Italia