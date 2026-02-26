Il metodo Naturalmente Bella: un percorso che parte dall’ascolto e arriva al risultato

4 minuti per la lettura

Il metodo Naturalmente Bella: un approccio che non si limita a “trattare” l’inestetismo visibile, ma che si propone di comprenderne le cause profonde

La bellezza non è un intervento isolato, né un semplice trattamento estetico. È un percorso. È questa la filosofia che guida Carmela Maschio, ideatrice del Metodo Naturalmente Bella e fondatrice del marchio Naturalmente Bella Cosmetics.

Un approccio che non si limita a “trattare” l’inestetismo visibile, ma che si propone di comprenderne le cause profonde. Perché dietro ciò che appare allo specchio, spesso, si nasconde molto di più: posture scorrette, abitudini quotidiane poco funzionali, fattori ormonali, stress, alimentazione disordinata. Una somma di piccoli squilibri che, nel tempo, si trasformano in un problema evidente.

Il Metodo Naturalmente Bella nasce proprio per intervenire su questo insieme di fattori, aiutando le donne a ritrovare energia, autostima e benessere attraverso programmi personalizzati viso e corpo, completamente naturali e senza l’uso di macchinari, guidati da risultati tangibili e da un metodo esclusivo.

Chi è Carmela Maschio

Ideatrice del Metodo Naturalmente Bella e fondatrice del marchio Naturalmente Bella Cosmetics, il suo percorso parte dall’estetica tradizionale, ma negli anni si è arricchito di specializzazioni in rimodellamento viso e corpo e tecniche di rimessa in forma. È anche istruttrice di fitness e personal coach di BXP ginnastica estetica. Una formazione multidisciplinare che oggi rappresenta il cuore del metodo.

Il centro Naturalmente Bella, si distingue per essere specializzato nel rimodellamento naturale di viso e corpo, garantendo la riduzione di centimetri e un miglioramento visibile già dalle prime sedute, senza soluzioni invasive e senza trattamenti standardizzati.

Le tre fasi del Metodo

Il percorso si sviluppa attraverso tre momenti fondamentali.

Riattivazione Profonda

È la fase iniziale, in cui il corpo viene liberato da accumuli, tensioni e infiammazioni silenziose. I tessuti si ossigenano, si remineralizzano e ritrovano il loro equilibrio naturale, preparandosi alle fasi successive del trattamento.

Riequilibrio Posturale Estetico

Durante questa fase si interviene sui vizi posturali acquisiti nella quotidianità. Attraverso tecniche manuali e movimenti specifici si riducono le tensioni muscolari, si migliora la postura e la stabilità del corpo, aumentando mobilità e flessibilità e contribuendo anche alla riduzione di ansia e stress.

Attacco Finale

È la fase mirata sull’inestetismo. Si tratta di un intervento più avanzato che punta all’eliminazione delle imperfezioni residue attraverso tecniche specifiche, con l’obiettivo di ottenere risultati estetici ottimali e mantenerli nel tempo.

Il Metodo Naturalmente Bella si fonda su cinque pilastri fondamentali:

I pilastri del percorso

Consulenza personalizzata

Ogni percorso inizia con un’analisi approfondita della cliente. Viene effettuato un “punto zero” della situazione, attraverso test e valutazioni utili a costruire un protocollo di lavoro su misura.

Trattamenti viso e corpo

Realizzati con una combinazione di tecniche manuali riconosciute a livello mondiale, senza l’ausilio di macchinari.

Autocura domiciliare

Piccoli gesti quotidiani che aiutano a mantenere, potenziare e accelerare i risultati ottenuti in cabina.

Alimentazione e integrazione

Un’alimentazione consapevole e l’utilizzo di integratori specifici rafforzano e velocizzano il percorso.

BXP ginnastica estetica

Esercizi di allungamento e stretching mirati all’inestetismo, per lavorare sul corpo in modo attivo e consapevole.

Un metodo diverso dall’approccio tradizionale

A differenza dei trattamenti standardizzati, il Metodo Naturalmente Bella prevede una consulenza professionale personalizzata che tiene conto della storia della cliente, delle sue abitudini quotidiane e delle sue particolarità.

Non esistono protocolli uguali per tutte. Ogni corpo è diverso, così come le cause che generano l’inestetismo. Il metodo interviene contemporaneamente su cinque aspetti fondamentali: tessuti del corpo, postura, emozioni, metabolismo e stile di vita.

Il risultato è un percorso costruito su misura, con cambiamenti visibili già dalla prima seduta.

La filosofia

Il metodo si caratterizza anche per scelte precise:

No ai metodi invasivi : il trattamento è naturale, soprattutto nelle prime fasi.

: il trattamento è naturale, soprattutto nelle prime fasi. No a macchinari : il lavoro si basa esclusivamente sulle mani e su tecniche manuali.

: il lavoro si basa esclusivamente sulle mani e su tecniche manuali. No a trattamenti standard : ogni protocollo è personalizzato.

: ogni protocollo è personalizzato. No a tempi lunghi per i risultati: il cambiamento è percepibile già dalla prima seduta.

L’obiettivo dichiarato è offrire risultati concreti e duraturi nel tempo. Risultati garantiti.

La filosofia che accompagna tutto il percorso è racchiusa in una frase semplice ma significativa:

dietro a un corpo bello c’è sempre un corpo sano e una donna che ama e sta bene con se stessa.

È questa la sintesi di un metodo che non si limita all’estetica, ma abbraccia un concetto più ampio di benessere, in cui bellezza e salute camminano insieme.

Naturalmente bella è anche su Instagram: @naturalmentebellacm e @naturalmentebellacosmetic. Scopri il metodo Naturalmente Bella e la routine completa. Inizia a prenderti cura della tua pelle e del tuo corpo nel modo giusto. Per maggiori informazioni contatta il 3493048624 oppure trovi l’istituto in corso Italia 89, Montalto Uffugo (Cs).

Per l’acquisto dei prodotti, spedizioni in tutta Italia.