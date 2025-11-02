Rugby, ampio successo dell’Italia Under 18 che a Cosenza batte l’Irlanda 54-14

4 minuti per la lettura

COSENZA – Un doppio motivo di soddisfazione per il movimento rugbistico calabrese. La sfida tra le nazionali under 18 di Italia e Irlanda giocata allo Stadio Macrì ha, infatti, confermato la grande partecipazione di pubblico, con gli spalti pieni di tifosi, ma ha anche registrato l’ottima prestazione dei giovani azzurri che si sono imposti sull’Irlanda con il punteggio di 54-14.

L’incontro tra Italia e Irlanda Under 18 ha segnato il ritorno di una Nazionale di rugby al Sud dopo ben sei anni. L’ultimo precedente, infatti, risaliva al lontano 2019, quando l’Italia femminile pareggiò 3-3 con il Galles a Lecce. Per la città di Cosenza si tratta del terzo appuntamento con una Nazionale, il primo nel 2004 con l’Under 19 che affrontò l’Inghilterra mentre il secondo risale al 2011 per Italia–Galles Under 20.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Una partita senza storia tra l’Italia Under 18 e i pari età dell’Irlanda: 54 a 14 il risultato finale, frutto di una gara ad alta intensità degli azzurri. In uno stadio gremito (con circa duemila presenti sugli spalti), i ragazzi di Alessandro Lodi ha messo in mostra qualità e quantità sia con il pacchetto di mischia sia con i tre quarti: linee di corsa e scelte di gioco da applausi che hanno consentito di ottenere un risultato importante.

Dopo solo due minuti Ferrazzi sblocca il punteggio con una meta trasformata da Andretti. L’Irlanda è costretta a difendere con grande difficoltà. L’Italia si piazza stabilmente nella metà campo avversaria e macina gioco con ritmo forsennato. Al 13’ arriva la seconda meta, firmata Morelli, sempre trasformata da Andretti. Due minuti dopo è ancora Ferrazzi a marcare, con la terza trasformazione consecutiva di Andretti. Gli azzurrini non rallentano e vanno ancora oltre la linea bianca con Bacchetti e Cimino, chiudendo così il primo tempo su un rotondo 35 a 0.

Nella ripresa l’Irlanda tenta di riaprire i giochi e al 43’ Glennon marca la prima meta per gli ospiti, trasformata da O’Keeffe. Il tempo di vedere Selmi andare in meta al 52’, e l’Irlanda segna la seconda con Walsh quattro minuti dopo. Ma la partita è a senso unico e Selmi e Morelli fissano il punteggio definitivo sul 54 a 14.

Il pubblico sugli spalti

Soddisfatto a fine partita Alessandro Lodi, responsabile tecnico dell’Italia Under 18: “Avevamo chiesto ai ragazzi di impostare la partita lavorando sui principi e sull’avanzamento – lo hanno fatto con diligenza e per questo vanno a loro i miei complimenti. Anche fisicamente abbiamo retto bene: stiamo facendo un buon lavoro, sappiamo quale deve essere il percorso per questi ragazzi e siamo concentrati su questo. È stata una giornata positiva: c’era tanto pubblico e credo sia stata una giornata importante per tutto il movimento”.

Grande soddisfazione espressa anche dai dirigenti della Federazione italiana Rugby. In particolare Enzo Paolini, ha messo in luce come l’Italia under 18 di Rugby sia «una bellissima realtà che ci fa ben sperare per l’Italia maggiore». Inoltre, non è da trascurare per Paolini come il fatto che «questo sia avvenuto a Cosenza contro i maestri dell’Irlanda è una cosa meravigliosa che ci inorgoglisce ovviamente come lo spettacolo del pubblico insieme ai tantissimi irlandesi che sono qua».

Anche Diego Dominguez, ex nazionale di rugby, ha evidenziato, ai microfoni del Tgr Rai, il bell’ambiente messo in campo a Cosenza, tanto sugli spalti quanto in campo: «Ho visto lo stadio pieno, bellissimo clima, bellissimo campo e poi la nostra nazionale di under18 che è il nostro futuro e meglio non poteva cominciare, ha tenuto il ritmo tutta la partita e hanno fatto vedere delle bellissime cose e alcuni spunti interessanti. Questo mi fa solo piacere questa è un’età fondamentale per prepararli bene per il futuro».

Riguardo al futuro poi, Orazio Arancio, dirigente della Federazione Italiana Rugby, ha annunciato un “progetto sud” «il perno di tutto – ha spiegato – è il reclutamento. Deve avvenire nelle scuole, prima di come siamo abituati, non a 12-14 anni, bensì a 6-8-10 anni, in modo che possiamo competere con le altre discipline».

ITALIA-IRLANDA DI RUGBY UNDER 18, IL TABELLINO

Marcatori: 2’ m. Ferrazzi trf.: Andretti (7-0), 13’ m. Morelli trf.: Andretti (14-0), 15’ Ferrazzi trf.: Andretti (21-0); 25’ m. Bacchetti trf.: Andretti (28-0); 35’ m. Cimino trf.: Andretti (35-0). S.T: 43’ Glennon trf.: O’Keeffe (35-07); 52’ m. Selmi (40-07). 56’ meta Walsh trf.: O’Keeffe (40-14); 60’ meta Selmi trf.: Panariello (47-14) 71’ m. Morelli trf.: Panariello (54 – 14);

Italia: Martinez (35 Multinu), Falchetto (35’ Sant), Bacchetti, Morelli (46’ Selmi), Ferrazzi, Alderighi (53’ Panariello), Andretti (37’ Compare), Hajraoui (35’ Marinangeli), Mancini (46’ Rosì) , Marmeggi, Berchiolli (56’ Hajraoui), Invernizzi, Sanchez (46 Anfosso), Cimino (35’ Argenton), Bleta (46’ Refreri).

All.: Lodi

Irlanda: Hynes (46’ Sargent), Young, O’Donoghue (38’ Cron), Glennon, Egan, O’Keeffe, Harper (46’ Walls), McElwee, Flynn (38’ Ward), Higgins (38’ Shortal), Phillips (37’ Dunlop), Walsh, Power (50’ Moffatt), Heagney (50’ Tutty), McGovern (50’ Jenkins).

All.: Murphy