Maxi sequestro a Velletri: cocaina, armi da guerra e quattro arresti

Nel mirino del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli un deposito di droga e armi a Velletri, in provincia di Roma. Sequestrati circa 22 kg di cocaina, un Kalashnikov, fucili, pistole e munizioni. Tre arresti in flagranza, un quarto in seguito a perquisizione domiciliare.

VELLETRI (ROMA) – Un’operazione lampo contro il crimine organizzato. È il risultato dell’intervento condotto lo scorso 19 maggio dai militari della Guardia di Finanza di Napoli, che ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di droga e un vero e proprio arsenale da guerra nascosto in un’abitazione alla periferia di Velletri. Quattro le persone arrestate, tre delle quali colte in flagranza.

Maxi sequestro a Velletri: cocaina e arsenale da guerra

Durante la perquisizione, i finanzieri hanno scoperto 21,7 chilogrammi di cocaina, confezionati in 77 involucri, abilmente occultati in una paratia nascosta all’interno di una cella frigorifera e in contenitori d’acciaio solitamente utilizzati per il latte. Insieme alla droga, i militari hanno rinvenuto tre fucili, un Kalashnikov, quattro pistole, due silenziatori, cinque caricatori, 113 proiettili di vario calibro, 25 ordigni pirotecnici artigianali e tre pugnali. Alcune delle armi sequestrate risultano rubate, con la matricola abrasa.

Quattro arresti

Tre soggetti – un italiano, un colombiano e un altro italiano – sono stati arrestati sul posto. Il primo custodiva il deposito di armi e droga. Gli altri due sono stati fermati a bordo di due veicoli con doppi fondi occultanti, durante un controllo presso un’area di servizio. Le indagini hanno poi condotto a una quarta perquisizione domiciliare. Nella casa di un altro cittadino italiano, i militari hanno sequestrato ulteriori 229 grammi di cocaina, 100 grammi di hashish e un bilancino di precisione, portando al suo arresto. Su richiesta della Procura della Repubblica di Velletri, il GIP ha convalidato gli arresti. Disposti la custodia cautelare in carcere per tre degli indagati e gli arresti domiciliari per il quarto.