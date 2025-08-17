Pranzo con poveri per il Papa a Castel Gandolfo, è la prima volta di Prevost

Pranzo con i poveri a Castel Gandolfo per Papa Leone, in un evento organizzato dalla diocesi di Albano e dal Dicastero.

ROMA- Papa Leone è arrivato all’interno del Borgo Laudato si’ di Castel Gandolfo per condividere, presso il “Padiglione del Riposo”, il pranzo con una rappresentanza dei poveri del territorio (110 persone), ospiti delle strutture di accoglienza del territorio e delle case famiglia, persone senza fissa dimora e utenti dei Centri di ascolto.

Partecipano anche il Vescovo di Albano, mons. Vincenzo Viva, il direttore della Caritas della diocesi di Albano, Alessio Rossi, il sindaco di Albano laziale, Massimiliano Borelli, il sindaco di Castel Gandolfo, Alberto De Angelis e alcuni operatori della Caritas, tra cui sacerdoti e religiose, stretti collaboratori della Caritas diocesana. Il pranzo con i poveri per Papa Leone è organizzato dalla diocesi di Albano in collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale (che gestisce il Borgo Laudato si’ di Castel Gandolfo). Il menù del pranzo – si legge in una nota – rispetta i dettami delle religioni professate dagli assistiti della Caritas e prevede: Aperitivo dei Castelli, Lasagna dell’orto, Parmigiana della Tradizione, Arrosto di vitella con erbette saltate, Macedonia di frutta e dolce (ribattezzato per l’occasione Dolce Leone).