É morto Felice Maurizio D’Ettore, Garante nazionale dei detenuti

Felice Maurizio D’Ettore, Garante nazionale dei detenuti ed ex parlamentare di Fratelli d’Italia è morto in Calabria mentre era in vacanza con la famiglia

CATANZARO- E’ morto, a causa di un malore, Felice Maurizio D’Ettore, 64 anni, attuale Garante nazionale dei detenuti ed ex parlamentare di Fratelli d’Italia. D’Ettore è deceduto in Calabria dove si trovava in vacanza con la famiglia. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, con tutti i suoi collaboratori, ha manifestato «il più profondo cordoglio per la perdita incolmabile di Felice Maurizio D’Ettore».

Il Guardasigilli ne ha ricordato «con commozione l’integrità morale e la grande preparazione intellettuale, manifestata anche nella sua ultima funzione quale Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Tutti ci stringiamo commossi attorno alla famiglia con l’affetto più profondo e la gratitudine per tutto quello che ci ha dato».

Anche il presidente della Regione Roberto Occhiuto ha espresso «grande tristezza per l’improvvisa scomparsa di D’Ettore. Un professionista di spessore, un accademico di valore, un politico acuto, e soprattutto una persona perbene. Ho conosciuto Maurizio ormai qualche anno fa in Parlamento, e ho avuto l’opportunità di apprezzare le sue doti. D’Ettore ha sempre dimostrato grande attaccamento alla Calabria – sua amata Regione d’origine – pur non vivendoci più da tanti anni. Alla famiglia giunga il cordoglio della Giunta regionale».

Nel 2021, prima di aderire a Fratelli d’Italia, D’Ettore ha ricoperto il ruolo di coordinatore regionale per la Calabria di Coraggio Italia, e aveva inaugurato una sede del partito dell’ex sindaco di Venezia Luigi Brugnaro nella centrale piazza Matteotti a Catanzaro.