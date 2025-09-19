Ferrero premia i dipendenti italiani: fino a 2.580 euro lordi per l’esercizio 2024/2025

1 minuto per la lettura

Ferrero conferma il suo impegno verso i lavoratori italiani: per l’esercizio 2024/2025, oltre 6.000 dipendenti potranno ricevere un premio fino a 2.580 euro lordi, legato al raggiungimento di specifici obiettivi aziendali.

Ferrero riconosce ai propri dipendenti italiani un premio legato agli obiettivi aziendali per l’esercizio 2024/2025, fino a 2.580 euro lordi. La misura, risultato dell’accordo tra la direzione aziendale e le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali – Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil – con il coordinamento di Rsu e rappresentanze della rete commerciale, premia sia i risultati complessivi dell’azienda sia le performance specifiche di ciascun stabilimento. Il premio si compone di due parti: 30% legato al risultato economico complessivo dell’azienda e 70% basato sul risultato gestionale dei singoli stabilimenti.

Ferrero premia i dipendenti italiani

Gli oltre 6.000 lavoratori interessati operano nei quattro stabilimenti produttivi di Alba (Cuneo), Balvano (Potenza), Pozzuolo Martesana (Milano) e Sant’Angelo dei Lombardi (Avellino). L’accordo conferma l’impegno di Ferrero nel valorizzare il capitale umano e nel rafforzare strumenti concreti a supporto dei dipendenti, unendo incentivi economici e servizi innovativi di welfare.

Ferrero Care

Oltre al riconoscimento economico, Ferrero offre ai lavoratori la possibilità di convertire una parte del premio in servizi di welfare tramite la piattaforma “Ferrero Care”. L’iniziativa, in costante evoluzione, comprende vantaggi per la famiglia, assistenza sanitaria, previdenza complementare, servizi vari e tempo libero. Per chi sceglie questa opzione, l’azienda aggiunge un contributo extra del 20% sull’importo convertito, incrementando così il Credito Welfare.