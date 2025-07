L’Altravoce, Il Quotidiano vittima di un attacco informatico: Violata la mail del direttore Razzi

1 minuto per la lettura

Violata la mail del direttore responsabile de L’Altravoce, Il Quotidiano, Massimo Razzi. Ignoti, nel corso delle ultime 48 ore, hanno forzato l’accesso all’account mail del direttore Razzi usandolo per inviare migliaia di mail di spam ad altrettanti indirizzi mail. Un attacco informatico che ha causato notevoli disagi compromettendo per diverse ore la piattaforma mail @quotidianodelsud.it. I tecnici sono a lavoro per ripristinarne il completo funzionamento ma, nel mentre, per qualunque comunicazione sono stati attivati gli indirizzi mail: calabria@laltravoce.com e basilicata@laltravoce.com.