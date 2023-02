Terremoto in Siria e Turchia, sale a oltre 24 mila il numero delle vittime

1 minuto per la lettura

Più di 24mila vittime per il terremoto registrato in Siria e Turchia il 6 gennaio, oltre 4 miliardi di dollari le perdite e i danni economici

ROMA – Si aggrava sempre di più il numero dei morti del devastante terremoto che ha colpito lunedì Turchia e Siria e che avrebbe superato le 24 mila vittime, secondo quanto riferito dalle autorità locali.

In Turchia sarebbero almeno 20.665; mentre in Siria il numero dei morti è di 3.513. Ad alleviare il dolore la notizia del ritrovamento di un 16enne turco che è stato estratto vivo da un palazzo crollato nella città di Kahramanmaras. Secondo quanto riferisce la Cnn, il ragazzo sarebbe in buone condizioni.

TERREMOTO IN SIRIA E TURCHIA, OLTRE 4 MILIARDI DI DANNI ECONOMICI

Per quanto riguarda le perdite economiche causate dal devastante terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria potrebbero superare i 4 miliardi di dollari.

Lo afferma l’agenzia di rating Fitch. «Le perdite economiche sono difficili da stimare poiché la situazione si sta evolvendo, ma sembra probabile che superino» i 2 miliardi di dollari e potrebbero raggiungere i 4 miliardi di dollari «o più», ha affermato.