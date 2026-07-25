Caldo record, tregua ha i giorni contati: a fine luglio si torna a bollire

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Ultimi giorni di temperature miti, a fine luglio torna il caldo record che si prolungherà anche per la prima settimana di agosto

La tregua al caldo record di questa estate anomala sta per finire. In arrivo la temuta quarta ondata a partire da fine luglio che infiammerà la prima decade di agosto 2026. Le buone notizie durano purtroppo lo spazio di poche ore. L’attuale e gradevole discesa delle temperature estive al Centro-Nord (scese sotto la media per la prima volta dal luglio 2025) ha infatti già i giorni contati. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che all’orizzonte si profilano due minacce ben distinte: un’ondata di maltempo domenica e il ritorno inesorabile dell’Anticiclone Africano.

La giornata di sabato trascorrerà in un clima di transizione. Il tempo sarà generalmente buono e termicamente sopportabile, ad eccezione di Sardegna e Sicilia dove farà caldo. Dal pomeriggio, però, l’avvicinamento di una perturbazione atlantica porterà le prime piogge su Valle d’Aosta e Piemonte, estendendosi in serata anche a Liguria, Alta Toscana e Lombardia.

Il clou del peggioramento colpirà durante l’ultima domenica di luglio. I modelli meteorologici individuano una zona di massima allerta: le coste tra Liguria di Levante, Toscana e Lazio. In questi settori si attendono fenomeni molto violenti, caratterizzati da grandine di grosse dimensioni, raffiche di vento e precipitazioni persistenti. L’instabilità non risparmierà la Pianura Padana e le Alpi, spingendosi dal pomeriggio fino alla Campania, mentre l’estremo Sud farà i conti con una breve e brusca impennata termica.

L’energia devastante di questi imminenti temporali ha un’origine chiara: il calore anomalo delle nostre acque. Il mare italiano ha raggiunto i 28°C davanti alle coste liguri e tirreniche e addirittura i 30°C in Campania, valori tipici di Cuba o dei Caraibi. Oltre a rappresentare un dramma per la fauna marina, un mare così caldo è un immenso serbatoio di “carburante” pronto a esplodere al primo refolo di aria fresca. Ecco spiegato il maltempo di domenica soprattutto lungo le coste liguri e tirreniche.

Smaltita la furia dei temporali, il clima subirà però l’ennesimo ribaltone. A partire da mercoledì 29 luglio la ruota del caldo tornerà a girare a pieno regime, inaugurando la quarta fiammata sahariana della stagione che ci terrà compagnia almeno fino al 10 agosto.

Le proiezioni indicano un rapido rientro nella fornace: si prevedono 39°C a Milano e Roma, e picchi che supereranno agevolmente i 41-43°C nelle aree più roventi del Centro-Sud. Fatta salva qualche fisiologica e breve parentesi instabile sulle Alpi, l’Italia intera dovrà prepararsi a sudare ancora.

Sabato 25. Al Nord: peggiora sul Nord-Ovest dal pomeriggio sera. Mentre al Centro: soleggiato, peggiora in serata sulla Toscana. Al Sud: soleggiato e più caldo.

Domenica 26. Al Nord: perturbazione con temporali da ovest verso est. Invece al Centro: temporali localmente molto forti e con grandinate. Al Sud: soleggiato salvo rovesci in Campania.

Lunedì 27. Al Nord: soleggiato. Al Centro: ultimi temporali poi migliora. Infine al Sud: temporali sparsi a tratti intensi.

Tendenza: da mercoledì via alla quarta Ondata di Caldo Africano, primi 40°C entro il weekend.