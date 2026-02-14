Nuovi sabotaggi sulla linea Alta Velocità, circolazione ferroviaria rallentata

1 minuto per la lettura

Tre episodi di possibili sabotaggi alla linea dell’Alta Velocità ferroviaria sulle tratte Roma-Napoli e Roma Firenze, avviate le indagini, circolazione rallentata

ROMA – Circolazione ferroviaria sulle linee Alta Velocità Roma–Napoli e Roma–Firenze è rallentata per due atti dolosi. Un terzo episodio è in corso di accertamento. Lo fa sapere Ferrovie dello Stato in una nota. Nel dettaglio, sulla linea ad Alta Velocità Roma–Napoli, la sala operativa di RFI ha segnalato un’anomalia fra Salone e Labico e i tecnici intervenuti sul posto hanno riscontrato danni ai cunicoli contenenti i cavi che gestiscono la circolazione dei treni e la bruciatura degli stessi.

Mentre, per quanto riguarda la linea ad Alta Velocità Roma–Firenze, per un altro atto doloso fra Tiburtina e Settebagni, i treni hanno registrato ritardi e deviazioni. Le autorità hanno avviato gli accertamenti necessari anche in relazione ad un terzo episodio individuato fra Capena e Gallese, sulla linea ad Alta Velocità Roma-Firenze. L’autorità giudiziaria ha avviato rilievi ed indagini per accertare quanto accaduto. Al termine dei rilievi, i tecnici di RFI hanno operato per il ripristino completo dell’infrastruttura.