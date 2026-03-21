Italia-Kazakhstan: l’ambasciata a Roma celebra il Nawruz, oltre 300 studenti presenti

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Roma, 20 mar 15:17 – Oltre 300 giovani kazakhi che vivono e studiano a Roma si sono raccolti oggi, 20 marzo, all’ambasciata del Kazakhstan in Italia per festeggiare il Nawruz, il Capodanno persiano, celebrato da oltre 3 mila anni in coincidenza con l’equinozio di primavera in tutta l’Asia centrale e in Iran, Afghanistan, Azerbaigian. Un evento durante il quale hanno trovato spazio musiche tradizionali e moderne, cibo, danze e persino una breve sfilata di moda, espressioni di un Paese, il Kazakhstan, che ricorda le proprie radici guardando al futuro. “Parliamo di una festa antichissima che celebra il nuovo anno ma anche la natura che rinasce, e noi con essa, con l’arrivo della primavera”, spiega ad “Agenzia Nova” l’ambasciatore kazakho Yerbolat Sembayev. Il diplomatico sottolinea come le celebrazioni di quest’anno siano ancora più speciali per il Kazakhstan, che ha appena adottato una nuova Costituzione a seguito del referendum dello scorso 15 marzo.

“Per noi si tratta di un rinnovamento del Paese e della nostra politica. Avremo un vicepresidente, un nuovo parlamento unicamerale e una serie di altri importanti cambiamenti del nostro sistema politico e amministrativo”, aggiunge Sembayev. Tra gli organizzatori della festa c’è Gaukhar Zhakimova, presidente dell’associazione degli studenti kazakhi in Italia. Zhakimova studia relazioni internazionali all’Università degli Studi di Milano e spiega di essere solo una dei circa 4 mila connazionali che soggiornano nel nostro Paese per motivi di studio. A questi, sottolinea, vanno aggiunte altre persone che hanno già completato il loro percorso di studi e che sono rimaste in Italia per perfezionare la propria formazione, per lavorare o per stabilirvisi definitivamente. “Amo la lingua e la cultura italiana – dice ad “Agenzia Nova” – e sono molto felice qui”.