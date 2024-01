Il discorso di Mattarella: «Uniti siamo forti»

5 minuti per la lettura

ROMA – Un appello ai cittadini a partecipare alla vita pubblica, a essere uniti, a non rassegnarsi, a non assuefarsi alle violenze. Un invito diretto ai giovani a non scambiare l’amore per il possesso. Un invito alle istituzioni a fare di più per garantire libertà e diritti, risolvendo i problemi delle famiglie. Sergio Mattarella rivolge il suo nono discorso di fine anno agli italiani augurando dodici mesi fatti di giorni “positivi e rassicuranti” ma non nascondendo che viviamo “una stagione che presenta tanti motivi di allarme” insieme a tante opportunità. Ognuno però può fare qualcosa, facendo appello ai valori della Costituzione, rifiutando la cultura della sopraffazione, portando il proprio impegno giorno per giorno.

Mattarella parla in piedi, compiendo inizialmente alcuni passi per venire incontro in modo quasi confidenziale alle italiane e agli italiani pronti ad ascoltarlo. Come nel 2019 ha parlato dalla sala Tofanelli, collocata nell’ala del palazzo dove è situata la loggia alla Vetrata. Semplice la scenografia, con l’albero di Natale sullo sfondo, le bandiere italiana ed europea e lo stendardo presidenziale da un lato e una stella di Natale dall’altro a fare da cornice al Capo dello Stato.

VIDEO – IL DISCORSO DI FINE ANNO DEL PRESIDENTE MATTARELLA

Ci sono le guerre, quelle in corso e quelle annunciate, dall’Ucraina al Medio oriente, da Taiwan alla Corea del Nord. Sono violenze che generano macerie che pesano sul presente ma anche sul futuro e che rischiano di creare assuefazione: “Il rischio, concreto e’ di abituarsi a questo orrore. Alle morti di civili, donne, bambini”. Dunque “è indispensabile fare spazio alla cultura della pace. Alla mentalita’ di pace”, e non è “astratto buonismo. Al contrario, è il più urgente e concreto esercizio di realismo”. “Dipende, anche, da ciascuno di noi”.

Ma la pace è da costruire anche nella vita di tutti i giorni, rifiutando la violenza, a cominciare da quella “più odiosa” contro le donne. Mattarella si rivolge allora direttamente ai giovani: “Cari ragazzi, ve lo dico con parole semplici: l’amore non è egoismo, possesso, dominio, malinteso orgoglio. L’amore – quello vero – è ben più che rispetto: è dono, gratuità, sensibilità”. Altre forme di violenza sono quelle verbali. “Penso alla pessima tendenza di identificare avversari o addirittura nemici. Verso i quali praticare forme di aggressività. Anche attraverso le accuse più gravi e infondate. Spesso, travolgendo il confine che separa il vero dal falso. Queste modalità aggravano la difficoltà di occuparsi efficacemente dei problemi e delle emergenze che, cittadini e famiglie, devono affrontare, giorno per giorno” esorta il capo dello Stato rivolto a chi ha ruoli istituzionali, politiche e di governo.

E i problemi sono presto detti. “Il lavoro che manca. Pur in presenza di un significativo aumento dell’occupazione. Quello sottopagato” o “a condizioni inique, e di scarsa sicurezza. Con tante, inammissibili, vittime. Le immani, differenze di retribuzione tra pochi superprivilegiati e tanti che vivono nel disagio”. Poi “le difficoltà che si incontrano nel diritto alle cure sanitarie per tutti. Con liste d’attesa per visite ed esami, in tempi inaccettabilmente lunghi”. E ancora la sicurezza, il rischio di diffusione delle armi.

Un lungo passaggio del discorso di fine anno di Mattarella è dedicato ai giovani, il nostro futuro. Perché purtroppo “i giovani si sentono fuori posto. Disorientati, se non estranei a un mondo che non possono comprendere; e di cui non condividono andamento e comportamenti. Un disorientamento che nasce dal vedere un mondo che disconosce le loro attese. Debole nel contrastare una crisi ambientale sempre più minacciosa. Incapace di unirsi nel nome di uno sviluppo globale. In una società così dinamica, come quella di oggi, vi è ancor più bisogno dei giovani. Delle loro speranze. Della loro capacità di cogliere il nuovo”. E contro le violenze di ogni tipo bisogna garantire i diritti, sanciti dalla Costituzione e che sono “nati prima dello Stato. Ma, anche, che una democrazia si nutre, prima di tutto, della capacità di ascoltare”, vedendo “situazioni spesso ignorate”.

Affermare i diritti “significa ascoltare gli anziani”, significa “prestare attenzione alle esigenze degli studenti, che vanno aiutati a realizzarsi. Il cui diritto allo studio incontra, nei fatti, ostacoli. A cominciare dai costi di alloggio nelle grandi città universitarie; improponibili per la maggior parte delle famiglie”, significa “rendere effettiva la parità tra donne e uomini: nella società, nel lavoro, nel carico delle responsabilità familiari”, significa “non volgere lo sguardo altrove di fronte ai migranti”. Bisogna poi saper cogliere i cambiamenti, come quelli che saranno portati dall’Intelligenza artificiale e che darà vita a una vera e propria rivoluzione, facendo in modo che “resti umana. Cioé, iscritta dentro quella tradizione di civilta’ che vede, nella persona – e nella sua dignità – il pilastro irrinunziabile”.

“Viviamo, quindi, un passaggio epocale. Possiamo dare tutti qualcosa alla nostra Italia. Qualcosa di importante. Con i nostri valori. Con la solidarietà di cui siamo capaci. Con la partecipazione attiva alla vita civile”. E proprio sulla partecipazione di ogni cittadino Mattarella mette quest’anno un accento particolare. Innanzitutto un appello al voto, che è un diritto “per definire la strada da percorrere, è il voto libero che decide. Non rispondere a un sondaggio, o stare sui social”. “Perché la democrazia è fatta di esercizio di libertà. Libertà che, quanti esercitano pubbliche funzioni, a tutti i livelli, sono chiamati a garantire”.

In questi tempi tumultuosi vanno assolutamente evitate “la rassegnazione o l’indifferenza”. “Prima che un dovere, partecipare alla vita e alle scelte della comunità è un diritto di libertà. Anche un diritto al futuro. Alla costruzione del futuro. Partecipare significa farsi carico della propria comunità. Ciascuno per la sua parte”. Uno degli strumenti civici più immediati è il fisco: “L’evasione riduce, in grande misura, le risorse per la comune sicurezza sociale. E ritarda la rimozione del debito pubblico; che ostacola il nostro sviluppo” è il monito del Presidente. “Contribuire alla vita e al progresso della Repubblica, della Patria, non puo’ che suscitare orgoglio negli italiani”, perché “la forza della Repubblica è la sua unità. L’unità non come risultato di un potere che si impone. L’unità della Repubblica è un modo di essere. Di intendere la comunità nazionale”, basandosi sui valori costituzionali di “solidarietà, libertà, uguaglianza, giustizia, pace”, veri pilastri della nostra “identità”.

Mattarella nel suo discorso ricorda i tanti momenti drammatici in cui ha visto esprimersi questi valori, da Cutro all’Emilia-Romagna, da casal di principe alle piazze contro la violenza sulle donne. “Le loro storie raccontano già il nostro futuro” nota il capo dello Stato. Che trae un ultimo insegnamento da questi esempi, porgendoli a tutti: “Ci dicono che uniti siamo forti”.