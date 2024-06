Quotidiano Motori, Tornano le “Lexus Luxury Location” dell’estate 2024

2 minuti per la lettura

Tornano le “Lexus Luxury Location”, presentata nello scenario della Costa Smeralda in Sardegna la nuova vasta gamma di Hybrid Car di Lexus

ROMA – Lexus torna in Sardegna nel 2024 con le “Luxury Location”. A partire dal 1 giugno, il brand ha accolto i propri ospiti nelle più famose destinazioni della Costa Smeralda, tra cui l’esclusivo borgo di Poltu Quatu nel cuore della Costa Smeralda e il Vesper Beach Club, situato sulla spiaggia di Capriccioli tra rocce lavorate dal vento e la tipica macchia mediterranea.

Lexus rinnova la sua promessa “Experience Amazing” invitando i propri ospiti a vivere esperienze entusiasmanti in location uniche ed esclusive. Nel pieno rispetto dello spirito Omotenashi, che rappresenta il concetto giapponese di ospitalità e descrive l’abilità di anticipare i bisogni dei clienti prima ancora che si manifestino, gli ospiti potranno infatti sperimentare l’esclusività di Lexus in queste due splendide location.

In occasione di Luxury Location 2024, Lexus espone LBX per enfatizzare il connubio tra esclusività e lusso che da sempre contraddistingue il brand. L’approccio “breakthrough” di Lexus rende LBX non solo un’auto, ma un’estensione del proprio stile di vita.

L’evento non è solo un’esposizione di un’auto, ma un’esperienza unica che incarna l’essenza di Lexus. Un lusso che si adatta perfettamente allo stile di vita individuale. In un ambiente esclusivo Lexus LBX dimostra come il futuro del lusso possa essere alla portata di tutti coloro che cercano l’eccellenza senza compromessi.

Lexus Presenta la nuova vasta gamma di Hybrid Car

Il brand presenta la propria gamma di prodotti elettrificati con una flotta composta da ES Hybrid , RX Hybrid, NX Hybrid F-Sport, UX Hybrid Design. Lexus presenta inoltre il nuovissimo LM nella versione 7 posti. Un totale di 9 auto che sono esposte e utilizzate come courtesy car per gli ospiti delle Luxury Location.

Sono previste ogni settimana, fino alla fine della stagione estiva, le serate “Lexus One Night” presso il Vesper Beach Club, in cui gli ospiti saranno accolti in un’atmosfera incantevole e potranno scoprire deliziosi menù dedicati con un servizio d’eccellenza, all’interno di un esclusiva area privè con Dj Set a partire dal tardo pomeriggio. Le serate di musica sono iniziate il 15 giugno e continueranno fino al termine della stagione estiva 2024.