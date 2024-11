e Vitara, la prima Suzuki 100% elettrica

2 minuti per la lettura

Dunque è ufficiale: sarà la Vitara, o meglio la “e Vitara”, la prima auto full electric di casa Suzuki. Lo ha annunciato oggi la casa nipponica specificando che la produzione inizierà presso lo stabilimento Gujarat in India nella primavera del 2025. Le vendite dovrebbero invece iniziare in Europa, India e Giappone intorno all’estate dello stesso anno.

SUZUKI e VITARA:: TUTTO PARTE DAL CONCEPT eVX

La e Vitara” si basa sul concept “eVX” presentato nel gennaio 2023 all’Auto Expo in India, ed è caratterizzata da un motopropulsore BEV costituito dall’efficiente sistema eAxle (assale elettrico) che integra il motore e l’inverter, insieme alle batterie al litio ferro-fosfato progettate per garantire sicurezza e affidabilità. Il sistema consente così di ottenere un’accelerazione fluida da fermo e un’accelerazione più decisa in fase di sorpasso da basse ad alte velocità.

SUZUKI e VITARA: LA TRAZIONE INTEGRALE

Non manca un sistema 4WD elettrico, nello specifico “ALLGRIP-e”. Mosso da due eAxles, assi elettrici indipendenti, uno all’anteriore e uno al posteriore, la tecnologia “ALLGRIP-e” è un sistema di trazione integrale elettrica che sfrutta tutta l’esperienza di Suzuki nella tecnologia 4WD. Questo sistema non solo fornisce elevate prestazioni, ma consente anche un controllo preciso del mezzo grazie ad una un’ottima reattività. Inoltre, include una modalità “Trail” che consente di uscire senza intoppi da terreni difficili applicando la forza frenante alle ruote che slittano e distribuendo la coppia motrice al pneumatico opposto (funzione LSD).

UNA NUOVA PIATTAFORMA

Su e Vitara debutta anche la nuova piattaforma “HEARTECT-e”, sviluppata appositamente per i modelli BEV, che presenta una struttura leggera e robusta, una protezione dall’elevato voltaggio e interni spaziosi ottenuti grazie a sbalzi ridotti. La struttura robusta della piattaforma elimina la necessità di longheroni d’irrobustimento massimizzando così la capacità di ospitare celle batteria.

LA PAROLA A TOSHIHIRO SUZUKI

“La e Vitara è il nostro primo BEV, sviluppato attraverso un approfondito processo di miglioramento continuo, con l’obiettivo di creare una vettura facile da usare per i nostri clienti”. dice il Presidente di Suzuki Motor Corporation, Toshihiro Suzuki. “Per realizzare una società neutrale dal punto di vista delle emissioni di CO2, forniremo ai clienti una varietà di scelte tra cui BEV, veicoli ibridi e veicoli a metano, su misura per regioni specifiche. L’introduzione della e Vitara rappresenta una pietra miliare significativa per il raggiungimento della neutralità delle emissioni di carbonio. Dopo il lancio della e Vitara , continueremo ad ampliare la nostra gamma di BEV e a proporre soluzioni di mobilità su misura per le esigenze di specifici Paesi e regioni.”