Fiat Grande Panda già premiata prima del lancio 

Nemmeno il tempo di vederla nelle concessionarie, che ecco fioccare un primo riconoscimento per la nuova Grande Panda. Presentata in anteprima al pubblico a luglio durante le celebrazioni per il 125° anniversario di Fiat, la Grande Panda si è aggiudicata il prestigioso “Carwow of the Year Award 2025” nella categoria “Car Anticipation”, un premio che seleziona i migliori modelli di veicoli in dieci categorie e celebra il marchio e l’innovazione dell’anno.

GRANDE PANDA: UN LOOK VINCENTE

La Grande Panda si è distinta grazie al suo nuovo look, come ha sottolineato Daniel Hohmeyer, membro della giuria: “La Grande Panda apre la strada a una famiglia di modelli completamente nuova per FIAT. Il look fresco e spigoloso e i fari pixel-look sono molto promettenti. Quindi, ci sono buone probabilità che continui l’era di successo della Panda”.

FIAT GRANDE PANDA: SIA IBRIDA CHE ELETTRICA

Grazie alle sue dimensioni compatte e alla flessibilità dello spazio a bordo, la Grande Panda rappresenta un nuovo esempio di auto familiare in grado di adattarsi anche al traffico cittadino. Lunga 3,99 metri, la Grande Panda sarà disponibile sia in versione ibrida sia in versione 100% elettrica, a prezzi ancora tutti da scoprire.

“Il modo migliore per festeggiare i 125 anni di Fiat è iniziare a scrivere le prime pagine del nostro futuro, a partire dalla nuova Grande Panda”, spiega Olivier Francois, CEO di Fiat e CMO globale di Stellantis. “Disegnata a Torino dal nostro Centro Stile, la Grande Panda incarna i valori della Panda originale. Con lo scopo di consolidare la presenza mondiale del marchio, questa vettura compatta è basata su una piattaforma globale. Grazie alla Grande Panda, Fiat avvia la sua transizione verso piattaforme comuni globali che raggiungono tutte le regioni del mondo, trasferendo i vantaggi che ne derivano alla propria clientela internazionale”.